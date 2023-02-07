Пожилые люди в Алтайском крае стали чаще попадать в кредитную кабалу

Старость в Сибири — не радость
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году по сравнению с 2021 годом в структуре российских заемщиков наибольший рост наблюдался в возрастной категории 60+. Их доля достигла 14,8%, увеличившись, по сравнению с 2021 годом, на 1%.
Помимо Алтайского края, пожилых заемщиков много в Кузбассе — 17,4%. В Омской области таковых насчитывается 17%, в Иркутской — 16,3%. Столько же — в Красноярском крае. В Новосибирской области доля заемщиков старше 60 лет составляет 15,4%.
Молодым не везде у нас дорога
Вместе с тем доли получателей кредитов других возрастных категорий в Алтайском крае оказались в числе самых низких в России. Так, например, самыми маленькими стали сегменты заемщиков младше 30 лет — 13,8% (в Кузбассе — 14,4%) и 50−60 лет — 15,1%.
Алексей Волков,
Директор НБКИ по маркетингу:
Наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей или совсем без нее получить новый кредит в настоящее время в целом несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, как правило, более содержательная кредитная история, достаточно высокий кредитный рейтинг, а также стабильный источник доходов.
Кредит среднего возраста
Заемщиков в возрасте 30−40 лет в Алтайском крае 27,2%. Меньше только в Крыму (24,1%) и Москве (26,6%). Исторически это самая массовая категория получателей кредитов. В целом по стране за 2022 год их доля сократилась на 1% — до 28,9%.
В регионах Сибирского федерального округа этот показатель несколько ниже общероссийского:
- Новосибирская область — 28,6%;
- Омская область — 28,6%;
- Красноярский край — 28,4%;
- Иркутская область — 28,4%;
- Кузбасс — 28,1%;
- Алтайский край — 27,2%.
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