7 февраля
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Экономика

Пожилые люди в Алтайском крае стали чаще попадать в кредитную кабалу

Наибольшая в России доля заемщиков старше 60 лет зафиксирована в Алтайском крае — она составила 19,7%. В целом по РФ сегмент таких получателей кредитов за 2022 год вырос сильнее всего.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Старость в Сибири — не радость

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2022 году по сравнению с 2021 годом в структуре российских заемщиков наибольший рост наблюдался в возрастной категории 60+. Их доля достигла 14,8%, увеличившись, по сравнению с 2021 годом, на 1%.

Помимо Алтайского края, пожилых заемщиков много в Кузбассе — 17,4%. В Омской области таковых насчитывается 17%, в Иркутской — 16,3%. Столько же — в Красноярском крае. В Новосибирской области доля заемщиков старше 60 лет составляет 15,4%.

Счеты.
Счеты.
СС0

Молодым не везде у нас дорога

Вместе с тем доли получателей кредитов других возрастных категорий в Алтайском крае оказались в числе самых низких в России. Так, например, самыми маленькими стали сегменты заемщиков младше 30 лет — 13,8% (в Кузбассе — 14,4%) и 50−60 лет — 15,1%.

Алексей Волков,
Директор НБКИ по маркетингу:

Наиболее молодым гражданам с малоинформативной кредитной историей или совсем без нее получить новый кредит в настоящее время в целом несколько сложнее, чем гражданам постарше. У последних, как правило, более содержательная кредитная история, достаточно высокий кредитный рейтинг, а также стабильный источник доходов.

Кошелек, банковские карты.
Кошелек, банковские карты.
СС0

Кредит среднего возраста

Заемщиков в возрасте 30−40 лет в Алтайском крае 27,2%. Меньше только в Крыму (24,1%) и Москве (26,6%). Исторически это самая массовая категория получателей кредитов. В целом по стране за 2022 год их доля сократилась на 1% — до 28,9%.

В регионах Сибирского федерального округа этот показатель несколько ниже общероссийского:

  • Новосибирская область — 28,6%;
  • Омская область — 28,6%;
  • Красноярский край — 28,4%;
  • Иркутская область — 28,4%;
  • Кузбасс — 28,1%;
  • Алтайский край — 27,2%.

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