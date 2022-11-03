Жители Алтайского края переходят от потребления к сбережению

По итогам сентября жители Алтайского края стали все реже влезать в долги и все чаще банкротиться. По мнению экспертов, в условиях экономического спада население переходит от потребительской к сберегающей модели поведения.

Как встретил осень Алтайский край

Количество выданных населению потребительских кредитов за месяц снизилось на 12,5%, кредитных карт — на 10,5%, микрозаймов — на 7,3%. На 72,1% выросло число решений о реализации имущества должников, на 31,6% − количество внесудебных банкротств. Все это происходит на фоне инфляции, которая уже обогнала как среднесибирские, так и общероссийские показатели.

Потребительские кредиты

По сравнению с предыдущим месяцем, в сентябре выдача потребкредитов в РФ снизилась впервые после пяти месяцев непрерывного роста — на 8,7%. В Алтайском крае этот показатель просел еще сильнее — на 12,5%.

Примерно такие же значения наблюдаются в Кемеровской, Иркутской и Новосибирской областях, а также Красноярском крае. При этом средний размер потребительского кредита на Алтае вырос на 5,8%, в то время как в среднем по России прирост составил 7,1%.

Выдача потребительских кредитов в РФ nbki.ru

Кредитные карты

В целом по России новых кредиток в сентябре 2022 года выдано на 7,7% меньше, чем в августе. В Алтайском крае выдача просела на 10,5% − это максимальный показатель в Сибирском федеральном округе (СФО), остальные регионы теряли примерно по 8−9%.

Средний лимит кредитных карт в Сибири несколько увеличился. В Новосибирской области он вырос на 2,3%, в Алтайском крае — на 1,1%, в остальных регионах рост составил менее 1%. При этом, в целом по РФ лимит сократился на 2,1%.

Алексей Волков,

директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» ( НБКИ):

После небольшого перерыва в марте-апреле, в этот сегмент стали возвращаться заемщики «хорошего кредитного качества», которые, как правило, берут кредиты на более значительные суммы.

Микрозаймы

Количество выданных в регионах Сибири микрозаймов также сократилось сильнее, чем по РФ (-5,8%). В Алтайском крае падение составило 7,3%. Примерно на том же уровне оно зафиксировано в Красноярском крае, Омской области и Кузбассе. В Иркутской и Новосибирской областях выдача сократилась на 5−6%.

Что касается среднего размера микрозайма, то в целом по России он изменился незначительно, уменьшившись на 0,2%. Однако в Алтайском крае сокращение составило 6,5%. Среди сибирских регионов сильнее просела только Омская область — на 7,9%.

Копейка образца 1997 года. ru.wikipedia.org

Как объяснил Алексей Волков, снижение этих показателей в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После довольно продолжительного периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель.

С ним согласен и доцент барнаульского филиала Финуниверситета при правительстве РФ Анатолий Ижболдин-Кронберг. Он также связывает спад кредитования с изменением потребительского поведения. По его мнению, это — отголоски глобальной смены экономической модели. Модель, в которой главенствующую роль играл финансовый сектор, себя изживает. В рамках экономического спада и постепенного перехода на мобилизационные рельсы люди стали чаще применять сберегательный подход.

Анатолий Ижболдин-Кронберг,

доцент барнаульского филиала Финуниверситета при правительстве РФ:

Также у граждан появляется понимание, что кредиты — это не благотворительность, а способ банка заработать. Поскольку финансовая грамотность населения растет, люди становятся менее подвержены влиянию рекламных акций и не спешат обременять себя дополнительной долговой нагрузкой. Свою роль в этом сыграла и уже имеющаяся закредитованность. С уже имеющимся обременением набирать новых кредитов люди иногда попросту не могут.

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Автокредиты

В январе-августе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года по всей Сибири на треть сократилась выдача автомобильных кредитов:

Омская область -38,5%

Новосибирская область -30,7%

Алтайский край -29,6%

Кемеровская область -26,3%

Иркутская область -24,4%

Красноярский край -23,5%

Объясняется это не только ростом рыночных ставок в марте-апреле, но и общим дефицитом новых автомобилей. Вместе с тем, в целом по РФ падение составило -40%, поэтому на этом фоне показатели сибирских регионов выглядят если и не позитивно, то, по крайней мере, лучше общероссийских.

Кому должен — всем прощаю

Параллельно сокращению кредитования на Алтае продолжается рост банкротств физических лиц. По данным Федресурса, наряду с Омской областью Алтайский край вошел в топ общероссийского списка по количеству возбужденных дел о внесудебном банкротстве граждан.

Количество таковых за январь-сентябрь текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в регионе на 31,6% (среднероссийский показатель составляет +42,3%).

Кошелек , долги. СС0

Вместе с тем стоит отметить очень высокий уровень возвращенных заявлений — их в крае насчитывается 389. Это втрое выше, чем в Новосибирской и Омской областях, которые, в свою очередь, с большим отрывом опережают остальные регионы СФО.

По росту количества судебных решений о реализации имущества должников за январь-сентябрь два Алтая также вошли в тройку «лидеров» Сибири. В Республике Алтай этот показатель вырос на 137,3%, в Красноярском крае — на 90%, в Алтайском — на 72,1%. В остальных субъектах, входящих в СФО, рост не достигал и 50%. В среднем по России: +41,3%.

Помимо объективных неблагоприятных экономических факторов, влияющих на банкротство ИП и физлиц, Анатолий Ижболдин-Кронберг отметил массовое распространение рекламы, содержащей предложения юридической помощи в списании долгов.

В то же время количество банкротств в сегменте юридических лиц в Алтайском крае снизилось на 13,7%. Это — почти в шесть раз сильнее, чем в целом по стране (- 2,4%).

Макроэкономическая обстановка

Сентябрьская инфляция в Алтайском крае www.cbr.ru

Центробанк тоже отмечает низкую потребительскую активность населения. По данным финансового регулятора, в сентябре годовая инфляция в Алтайском крае составила 15,1%. Это выше среднесибирского (14,26%) и среднероссийского (13,68%) показателей.

При этом темпы роста продовольственной и непродовольственной инфляции в сентябре замедлялись.

Драйвером сентябрьского повышения цен стал сектор услуг. Если в августе цены на них увеличивались на 8,8%, то в сентябре — разогнались почти до +10,2%. Локомотивом роста в секторе стало повышение стоимости автострахования, обусловленное необходимостью компенсировать удорожание запчастей.