О льготных кредитах для малого и среднего бизнеса подписал постановление премьер

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты под 4,5% и 3% годовых соответственно, говорится в правительственном постановлении , которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

На что тратить

«Льготные» деньги можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Приоритет

Преимущество в получении кредитов отдадут компаниям, работающим в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, указывает bfm.ru.

Время действия

Льготная программа будет действовать в течение трех лет, при этом кредит можно будет оформить на 10 лет.

Цифра

Предположительно, до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен кардинально изменить определение малого и среднего бизнеса. Предположительно, ЦБ уберет из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 млрд рублей. Ограничения могут коснуться и общего объема кредитов с господдержкой для таких фирм — до 2 млрд рублей.