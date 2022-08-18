18 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

О льготных кредитах для малого и среднего бизнеса подписал постановление премьер

Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты под 4,5% и 3% годовых соответственно, говорится в правительственном постановлении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

На что тратить

«Льготные» деньги можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт производственных помещений или запуск новых производств.

Приоритет

Преимущество в получении кредитов отдадут компаниям, работающим в сфере переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничного бизнеса, указывает bfm.ru.

Время действия

Льготная программа будет действовать в течение трех лет, при этом кредит можно будет оформить на 10 лет.

Цифра

Предположительно, до конца 2022 года объем выданных кредитов составит около 50 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен кардинально изменить определение малого и среднего бизнеса. Предположительно, ЦБ уберет из реестра малого и среднего предпринимательства (МСП) компании с активами и кредитной нагрузкой, которые превышают 8 млрд рублей. Ограничения могут коснуться и общего объема кредитов с господдержкой для таких фирм — до 2 млрд рублей.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость