22 июня
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Потребитель

О рисках при досрочном погашении кредита рассказал юрист

При погашении кредита досрочно необходимо оценивать запас собственных средств, а также уведомлять банк о досрочном погашении, заявил «Прайм» ведущий ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

«Нужно понимать — не будет ли потом проблем у самого заемщика с деньгами, если он погасит какой-то кредит досрочно, объясняет эксперт. Возможно, для уверенности стоит закрыть часть кредита или подождать пару месяцев», — отметил Уткин.

По его словам, еще одним важным моментом является уведомление банка не позднее, чем за 30 дней о том, что кредит планируется закрыть досрочно, указывает Газета.Ru.

Затем надо получить у банка справку о погашении кредита и отсутствии у кредитного учреждения претензий к заемщику.

Банки не могут хоть как-то препятствовать досрочному погашению кредита, добавил эксперт. Поэтому, если появляются какие-то санкции, штрафы или комиссии, то это уже повод для судебного разбирательства.

Ранее экс-глава ЦБ призвал запретить выдавать россиянам новые кредиты до погашения старых.

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