Взяли и попали. Как микрозаймы приводят жителей Алтайского края к большим проблемам с деньгами и нервами

Кто и зачем берет
Барнаульские юристы говорят, что клиенты микрофинансовых организаций (МФО) делятся на три категории.
— Пенсионеры. Самые послушные и «выгодные» для компаний плательщики. Деньги берут регулярно, как правило, до пенсии. Отдают вовремя.
— Непостоянно работающие. Сегодня еще трудятся в поте лица (как правило, неофициально), а завтра — уже свободны.
— Представители среднего класса, у которых уже есть банковские обязательства. И чтобы выполнить их, они прибегают к помощи «спасительных» компаний.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
У многих граждан, пострадавших от быстрых займов, все начинается по стандартной схеме. Сначала прекрасная кредитная история. Но потом что-то происходит, доходы падают. В банке появляются просрочки, новых займов не выдают. На этом этапе и появляются микрокредиты, один за другим. Чтобы погасить нынешние долги или просто прожить до зарплаты.
Подобные организации выдают от 5 до 50 тыс. рублей буквально сразу. Этого как раз хватает, чтобы в срочном порядке «залатать» некоторые финансовые дыры. А если нужно получить большую сумму, люди обращаются сразу в несколько контор.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
В МФО обычно только устно спрашивают про ваше место работы и доход и просят знакомых подтвердить информацию. Никаких справок, как в банке, не требуют. Даже если человек официально не трудоустроен, деньги ему все равно, скорее всего, выдадут. Все оформляется очень быстро и просто. Это и притягивает.
Что рассказывают сотрудники
Сергей, бывший сотрудник МФО согласился рассказать нам о специфике прежней деятельности:
Я пришел в одну из барнаульских организаций в 2014 году. Устроился менеджером, прошел обучение. Система была следующая. Сначала в компанию поступает заявка, дальше ее проверяют, и потом я отправляюсь с документами к клиенту домой, чтобы заключить договор. После этого я приходил регулярно, чтобы получать от заемщика деньги.
Платить нужно было еженедельно. Условие, разумеется, прописывалось в договоре. Но многим казалось, что ежемесячно. Это, скажем так, психологическая «ловушка». Поэтому справлялись далеко не все.
Был у меня один клиент, у которого вся семья была закредитована. То есть, помимо него, микрозаймы взяли жена, мама, папа. Так вот, когда я пришел за суммой в третий раз, узнал, что этот мужчина находится в психиатрической больнице.
Этот случай очень сильно повлиял на меня. Вообще, крайне тяжело с психологической точки зрения было приходить и спрашивать людей о том, когда они отдадут долг. Особенно тех, у кого доход очень низкий. А это заметно по квартире.
Чего я только не видел! Всерьез боялся принести домой тараканов или вшей, но обошлось. Что касается зарплаты, у меня она была тоже еженедельная. И чем больше было заявок, тем больше доход. Выходило от 16 до 30 тыс. рублей в месяц, но в конце концов, меня хватило ненадолго.
Наш следующий собеседник, Дмитрий, в прошлом сотрудник службы безопасности МФО. В его обязанности как раз входило непосредственное «выбивание» долгов:
Я общался с теми заемщиками, которые не платили уже месяца два минимум. Приезжал домой. Разговаривал по-дружески, честно скажу. Первое правило, которое я для себя сформировал — не орать. Иначе точно ничего не получишь. Приезжать на работу и устраивать скандал, стыдить — бред. Звонить без конца родственникам — тоже.
Нужно было объяснять по существу. И помнить, что ты спрашиваешь не о своих деньгах. Но работа эта муторная. К тому же, у мне были конфликты с начальством. Поэтому я то уходил, то возвращался. Окончательно оставил эту работу только через несколько лет.
Читать и думать
По словам наших юристов, находясь в сложной жизненной ситуации, большинство людей даже не читают договор. Этот факт сулит проблемы.
Екатерина Маркелова,
юрист:
Перед тем, как брать микрозайм, нужно не просто внимательно прочитать документы, но и расспросить сотрудников компании о том, что вас хоть немного смущает. Они должны все пояснить. Потом стоит взять бумаги домой, посмотреть еще раз, проконсультироваться с юристом и только после этого принимать взвешенное решение.
Вот только по такому сценарию действуют немногие.
Кирилл,
бывший клиент МФО:
В 2021 году мне срочно нужны были средства на ремонт машины. Я увидел в соцсети рекламу компании, перешел по ссылке и поставил галочки, где требовалось. Потом мне пришло сообщение на телефон с кодом подтверждения. Как выяснилось, он и является электронной подписью для договора.
Через 15 минут мне на карту поступили 20 тыс. рублей. Условие — 0,1% в день в льготный период (он длился неделю) и 1,5% в день после него.
Мне удалось вовремя погасить займ, но подвох оказался в том, что основную сумму мне как бы закрыли, о чем уведомили по смс, но потом выяснилось, что еще 200 рублей каким-то образом остались не уплаченными.
С учетом процентной ставки, пеней и штрафов, выходило 60 тыс. рублей. А я об этом узнал месяца через два. Стали звонить коллекторы. Давили психологически, нагло требовали вернуть деньги. Честно говоря, будь я морально слабее, не выдержал бы.
Мне удалось узнать, что сама платежная система этой конторы устроена так, что, когда вносишь последний платеж, от него отнимают незначительную часть в пользу компании. Это указано в пояснении на сайте. Я в спешке ничего не прочитал. И вот выходит, что ты уже в долгах, хотя уверен, что полностью рассчитался. И это при том, что у меня уже есть большой кредит в банке.
На данный момент я прохожу процедуру банкротства с юристом. Если была возможность вернуться в прошлое, я бы занял у друзей, но не ввязался бы в микрозаймы. Нервы мне эта ситуация потрепала сильно.
Похожая ситуация произошла со следующим нашим героем.
Алексей,
бывший клиент МФО:
Несколько лет назад мне нужны были деньги, чтобы вложить их в бизнес. Для этого я взял несколько кредитов в банке, но потом начались проблемы с работой, и встал вопрос, как их выплачивать. Тогда «клюнул» на рекламу микрофинансовой организации в интернете. Заявку на займ обработали за минуты. Потом сумма поступила на карту. Таким образом, я какое-то время гасил кредиты. А вот платить микрозайм было нечем. Если суммировать долги в банке, и в МФО, выходило более миллиона рублей.
Когда начались просрочки в микрофинансовой конторе, мне стали звонить сотрудники службы безопасности. Они не угрожали, но говорили строго, требовали отдать деньги. Даже до родственников по телефону добрались.
В этот момент я понял, что нужно обращаться к юристу и идти на банкротство. Когда мы подали заявление в суд, штрафы и пени МФО начислять перестала. Это очень успокоило. Примерно через год меня признали банкротом. Никаких ограничений после этого я не ощутил. Наоборот, свободу, что от долгов избавился. Больше за быстрыми деньгами я никогда не обращусь.
Факт
В 2019 году Центральный банк утвердил новое ограничение процентной ставки в микрофинансовых организациях — не более 1% в день или 365% в год.
И банки, и «быстроденежные» конторы контролирует ЦБ. Однако важно понимать, что в первых учреждениях разобраться с системой пеней и штрафов за неуплату будет проще.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
Часто клиенты микрофинансовой организации оплачивают либо основной займ, либо проценты, но не все сразу. Это ошибка, связанная с недостаточной финансовой грамотностью населения.
В какой-то момент начинаются звонки от сотрудников службы взыскания.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
Тут нужно снова учитывать разницу между банками и МФО. Первые выдают крупные суммы. Поэтому, в случае длительной просрочки, учреждение просто подает на вас в суд. И еще один момент — в банки есть юристы, которые будут заниматься оформлением документов для этого процесса.
Микрозаймовые компании не имеют в штате таких специалистов. Да и речь идет об относительно небольших долгах. Следовательно, им проще «давить» чисто психологически.
Не убьют, но придут
Главный инструмент воздействия — нескончаемые звонки. Причем, не только самому клиенту, но и близким, которые поручились за него.
Екатерина Маркелова,
юрист:
Эти люди действительно могут терроризировать по телефону. Звонят в том числе на работу. Нередко хамят и даже угрожают. Многие люди пугаются и начинают скрываться. Не берут трубки.
Нередки случаи, когда взыскатели приходят домой к заемщику.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
В этом случае сотрудники имеют право поздороваться с вами, вручить документ, в котором сказано, что у вас есть долг, попрощаться и уйти. Не более того.
Должна сказать, что все мы очень любим страшилки. Например, сюжеты в новостях о том, как коллекторы кого-то покалечили или убили. Но я точно могу сказать, что в Алтайском крае таких трагедий не было.
Специалисты подчеркивают, что действия «выбивальщиков» долгов урегулированы законодательством, поэтому терпеть невыносимое отношение не нужно.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
Звонить вашим родным, угрожать или портить имущество они не имеют права. А если такое произошло, то я настоятельно рекомендую писать жалобу в Центробанк. С его помощью, кстати, можно снять с обзвона номера третьих лиц. Также есть вариант обратиться в полицию.
Упал, очнулся, долг
Но некоторые «страшилки» все же могут воплотиться в жизнь. Иногда это происходит буквально так: человек просыпается утром и находит в почтовом ящике иск в суд по поводу долгов в МФО. Такое происходит, когда паспортные данные случайно утекли, куда не надо.
Например, во время оформления рассрочки в магазине. Такое может произойти как с клиентом микрофинансовой организации, так и с тем, кто никогда не пользовался ее услугами.
Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:
У клиентки очень много кредитов. Мы собирались пойти на банкротство. И тут ей приходит судебное постановление о взыскании долгов. Она говорит: «А вот здесь я ничего не брала». Причем, со всеми штрафами сумма получалась внушительная.
Были предоставлены ее паспортные данные и подпись. Мы в судебном порядке написали возражение и провели экспертизу. Оказалось, почерк действительно не нее. Выходит, из-за денег, которые женщина не брала, ей пришлось пройти через тяжелый процесс.
Наши эксперты настоятельно рекомендуют документально подтверждать погашение долгов, взятых где угодно.
Екатерина Маркелова,
юрист:
Всегда берите справки о погашении задолженности. На них должна быть печать финансовой организации и подпись ответственного лица. Посмотрите, все ли платежи (включая пени и штрафы) вам зачислили.
Если в МФО говорят, что не предоставляют таких документов, вы имеете право затребовать их через головной офис компании, написав письменное заявление.
Как выбраться
Собеседники считают, что шанс вылезти из долгового ада возрастает в разы, если не прятаться, а, наоборот, занять активную позицию.
Екатерина Маркелова,
юрист:
Нужно прямым текстом говорить взыскателям: «Подавайте на меня в суд». Это даст возможность по закону сократить взыскиваемые суммы. Помимо этого, пока идет разбирательство, начисление пеней и штрафов останавливается.
Если нет возможности оплатить долги, единственный вариант избавиться от них — списать в результате банкротства. Однако и тут есть свои нюансы. Дело в том, что пройти эту процедуру через суд имеют право граждане, сумма долгов которых составляет минимум 500 тыс.рублей.
Стадии судебного банкротства
Реструктуризация — судебное рассмотрение плана, согласно которому заемщик будет выплачивать все долги кредиторам в течение трех лет.
Конкурсное производство (реализация имущества) — завершающий этап процедуры банкротства. На нем должник распродает свою недвижимость, а вырученные деньги распределяются по кредиторам.
В ситуациях, когда у заемщика нет средств, чтобы отдавать деньги постепенно, процесс банкротства начинается уже с реализации имущества.