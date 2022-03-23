Взяли и попали. Как микрозаймы приводят жителей Алтайского края к большим проблемам с деньгами и нервами

Altapress.ru пообщался с людьми, которые обратились в микрокредитные организации за небольшой суммой, а в итоге оказались должны миллионы. Редакция узнала у юристов, что делать, если вы попали в замкнутый долговой круг, а взыскатели угрожают и стучатся в дверь. Тема становится еще более актуальной в нынешних условиях, когда банки неохотно дают кредиты, и поэтому число клиентов микрофинансовых компаний может увеличиться.

Краткое содержание

Кто и зачем берет

Барнаульские юристы говорят, что клиенты микрофинансовых организаций (МФО) делятся на три категории.

— Пенсионеры. Самые послушные и «выгодные» для компаний плательщики. Деньги берут регулярно, как правило, до пенсии. Отдают вовремя.

— Непостоянно работающие. Сегодня еще трудятся в поте лица (как правило, неофициально), а завтра — уже свободны.

— Представители среднего класса, у которых уже есть банковские обязательства. И чтобы выполнить их, они прибегают к помощи «спасительных» компаний.

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

У многих граждан, пострадавших от быстрых займов, все начинается по стандартной схеме. Сначала прекрасная кредитная история. Но потом что-то происходит, доходы падают. В банке появляются просрочки, новых займов не выдают. На этом этапе и появляются микрокредиты, один за другим. Чтобы погасить нынешние долги или просто прожить до зарплаты.

Президент регионального отделения международного юридического клуба Ирина Савельева. Предоставлено altapress.ru.

Подобные организации выдают от 5 до 50 тыс. рублей буквально сразу. Этого как раз хватает, чтобы в срочном порядке «залатать» некоторые финансовые дыры. А если нужно получить большую сумму, люди обращаются сразу в несколько контор.

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

В МФО обычно только устно спрашивают про ваше место работы и доход и просят знакомых подтвердить информацию. Никаких справок, как в банке, не требуют. Даже если человек официально не трудоустроен, деньги ему все равно, скорее всего, выдадут. Все оформляется очень быстро и просто. Это и притягивает.

Деньги. Зарплата. pexels.com

Что рассказывают сотрудники

Сергей, бывший сотрудник МФО согласился рассказать нам о специфике прежней деятельности:

Я пришел в одну из барнаульских организаций в 2014 году. Устроился менеджером, прошел обучение. Система была следующая. Сначала в компанию поступает заявка, дальше ее проверяют, и потом я отправляюсь с документами к клиенту домой, чтобы заключить договор. После этого я приходил регулярно, чтобы получать от заемщика деньги. Платить нужно было еженедельно. Условие, разумеется, прописывалось в договоре. Но многим казалось, что ежемесячно. Это, скажем так, психологическая «ловушка». Поэтому справлялись далеко не все. Был у меня один клиент, у которого вся семья была закредитована. То есть, помимо него, микрозаймы взяли жена, мама, папа. Так вот, когда я пришел за суммой в третий раз, узнал, что этот мужчина находится в психиатрической больнице. Этот случай очень сильно повлиял на меня. Вообще, крайне тяжело с психологической точки зрения было приходить и спрашивать людей о том, когда они отдадут долг. Особенно тех, у кого доход очень низкий. А это заметно по квартире. Чего я только не видел! Всерьез боялся принести домой тараканов или вшей, но обошлось. Что касается зарплаты, у меня она была тоже еженедельная. И чем больше было заявок, тем больше доход. Выходило от 16 до 30 тыс. рублей в месяц, но в конце концов, меня хватило ненадолго.

Быстрый кредит. usd.nsk.sudrf.ru.

Наш следующий собеседник, Дмитрий, в прошлом сотрудник службы безопасности МФО. В его обязанности как раз входило непосредственное «выбивание» долгов:

Я общался с теми заемщиками, которые не платили уже месяца два минимум. Приезжал домой. Разговаривал по-дружески, честно скажу. Первое правило, которое я для себя сформировал — не орать. Иначе точно ничего не получишь. Приезжать на работу и устраивать скандал, стыдить — бред. Звонить без конца родственникам — тоже. Нужно было объяснять по существу. И помнить, что ты спрашиваешь не о своих деньгах. Но работа эта муторная. К тому же, у мне были конфликты с начальством. Поэтому я то уходил, то возвращался. Окончательно оставил эту работу только через несколько лет.

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Читать и думать

По словам наших юристов, находясь в сложной жизненной ситуации, большинство людей даже не читают договор. Этот факт сулит проблемы.

Екатерина Маркелова,

юрист:

Перед тем, как брать микрозайм, нужно не просто внимательно прочитать документы, но и расспросить сотрудников компании о том, что вас хоть немного смущает. Они должны все пояснить. Потом стоит взять бумаги домой, посмотреть еще раз, проконсультироваться с юристом и только после этого принимать взвешенное решение.

Вот только по такому сценарию действуют немногие.

Кирилл,

бывший клиент МФО:

В 2021 году мне срочно нужны были средства на ремонт машины. Я увидел в соцсети рекламу компании, перешел по ссылке и поставил галочки, где требовалось. Потом мне пришло сообщение на телефон с кодом подтверждения. Как выяснилось, он и является электронной подписью для договора. Через 15 минут мне на карту поступили 20 тыс. рублей. Условие — 0,1% в день в льготный период (он длился неделю) и 1,5% в день после него. Мне удалось вовремя погасить займ, но подвох оказался в том, что основную сумму мне как бы закрыли, о чем уведомили по смс, но потом выяснилось, что еще 200 рублей каким-то образом остались не уплаченными. С учетом процентной ставки, пеней и штрафов, выходило 60 тыс. рублей. А я об этом узнал месяца через два. Стали звонить коллекторы. Давили психологически, нагло требовали вернуть деньги. Честно говоря, будь я морально слабее, не выдержал бы. Мне удалось узнать, что сама платежная система этой конторы устроена так, что, когда вносишь последний платеж, от него отнимают незначительную часть в пользу компании. Это указано в пояснении на сайте. Я в спешке ничего не прочитал. И вот выходит, что ты уже в долгах, хотя уверен, что полностью рассчитался. И это при том, что у меня уже есть большой кредит в банке. На данный момент я прохожу процедуру банкротства с юристом. Если была возможность вернуться в прошлое, я бы занял у друзей, но не ввязался бы в микрозаймы. Нервы мне эта ситуация потрепала сильно.

Деньги. Монеты. CC0

Похожая ситуация произошла со следующим нашим героем.

Алексей,

бывший клиент МФО:

Несколько лет назад мне нужны были деньги, чтобы вложить их в бизнес. Для этого я взял несколько кредитов в банке, но потом начались проблемы с работой, и встал вопрос, как их выплачивать. Тогда «клюнул» на рекламу микрофинансовой организации в интернете. Заявку на займ обработали за минуты. Потом сумма поступила на карту. Таким образом, я какое-то время гасил кредиты. А вот платить микрозайм было нечем. Если суммировать долги в банке, и в МФО, выходило более миллиона рублей. Когда начались просрочки в микрофинансовой конторе, мне стали звонить сотрудники службы безопасности. Они не угрожали, но говорили строго, требовали отдать деньги. Даже до родственников по телефону добрались. В этот момент я понял, что нужно обращаться к юристу и идти на банкротство. Когда мы подали заявление в суд, штрафы и пени МФО начислять перестала. Это очень успокоило. Примерно через год меня признали банкротом. Никаких ограничений после этого я не ощутил. Наоборот, свободу, что от долгов избавился. Больше за быстрыми деньгами я никогда не обращусь.

Кредит. Кошелек. СС0

Факт В 2019 году Центральный банк утвердил новое ограничение процентной ставки в микрофинансовых организациях — не более 1% в день или 365% в год.

И банки, и «быстроденежные» конторы контролирует ЦБ. Однако важно понимать, что в первых учреждениях разобраться с системой пеней и штрафов за неуплату будет проще.

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

Часто клиенты микрофинансовой организации оплачивают либо основной займ, либо проценты, но не все сразу. Это ошибка, связанная с недостаточной финансовой грамотностью населения.

В какой-то момент начинаются звонки от сотрудников службы взыскания.

Разговор по телефону , коллектор. СС0

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

Тут нужно снова учитывать разницу между банками и МФО. Первые выдают крупные суммы. Поэтому, в случае длительной просрочки, учреждение просто подает на вас в суд. И еще один момент — в банки есть юристы, которые будут заниматься оформлением документов для этого процесса. Микрозаймовые компании не имеют в штате таких специалистов. Да и речь идет об относительно небольших долгах. Следовательно, им проще «давить» чисто психологически.

Не убьют , но придут

Главный инструмент воздействия — нескончаемые звонки. Причем, не только самому клиенту, но и близким, которые поручились за него.

Екатерина Маркелова,

юрист:

Эти люди действительно могут терроризировать по телефону. Звонят в том числе на работу. Нередко хамят и даже угрожают. Многие люди пугаются и начинают скрываться. Не берут трубки.

Юрист Екатерина Маркелова. Предоставлено altapress.ru.

Нередки случаи, когда взыскатели приходят домой к заемщику.

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

В этом случае сотрудники имеют право поздороваться с вами, вручить документ, в котором сказано, что у вас есть долг, попрощаться и уйти. Не более того. Должна сказать, что все мы очень любим страшилки. Например, сюжеты в новостях о том, как коллекторы кого-то покалечили или убили. Но я точно могу сказать, что в Алтайском крае таких трагедий не было.

Специалисты подчеркивают, что действия «выбивальщиков» долгов урегулированы законодательством, поэтому терпеть невыносимое отношение не нужно.

Кредит. СС0

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

Звонить вашим родным, угрожать или портить имущество они не имеют права. А если такое произошло, то я настоятельно рекомендую писать жалобу в Центробанк. С его помощью, кстати, можно снять с обзвона номера третьих лиц. Также есть вариант обратиться в полицию.

Упал , очнулся , долг

Но некоторые «страшилки» все же могут воплотиться в жизнь. Иногда это происходит буквально так: человек просыпается утром и находит в почтовом ящике иск в суд по поводу долгов в МФО. Такое происходит, когда паспортные данные случайно утекли, куда не надо.

Например, во время оформления рассрочки в магазине. Такое может произойти как с клиентом микрофинансовой организации, так и с тем, кто никогда не пользовался ее услугами.

Деньги. Финансы. pexels.com

Ирина Савельева,

президент регионального отделения международного юридического клуба:

У клиентки очень много кредитов. Мы собирались пойти на банкротство. И тут ей приходит судебное постановление о взыскании долгов. Она говорит: «А вот здесь я ничего не брала». Причем, со всеми штрафами сумма получалась внушительная. Были предоставлены ее паспортные данные и подпись. Мы в судебном порядке написали возражение и провели экспертизу. Оказалось, почерк действительно не нее. Выходит, из-за денег, которые женщина не брала, ей пришлось пройти через тяжелый процесс.

Наши эксперты настоятельно рекомендуют документально подтверждать погашение долгов, взятых где угодно.

Подпись. Писать. СС0

Екатерина Маркелова,

юрист:

Всегда берите справки о погашении задолженности. На них должна быть печать финансовой организации и подпись ответственного лица. Посмотрите, все ли платежи (включая пени и штрафы) вам зачислили. Если в МФО говорят, что не предоставляют таких документов, вы имеете право затребовать их через головной офис компании, написав письменное заявление.

Как выбраться

Собеседники считают, что шанс вылезти из долгового ада возрастает в разы, если не прятаться, а, наоборот, занять активную позицию.

Екатерина Маркелова,

юрист:

Нужно прямым текстом говорить взыскателям: «Подавайте на меня в суд». Это даст возможность по закону сократить взыскиваемые суммы. Помимо этого, пока идет разбирательство, начисление пеней и штрафов останавливается.

Если нет возможности оплатить долги, единственный вариант избавиться от них — списать в результате банкротства. Однако и тут есть свои нюансы. Дело в том, что пройти эту процедуру через суд имеют право граждане, сумма долгов которых составляет минимум 500 тыс.рублей.

Банкротство. СС0