23 марта
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Жизнь

Взяли и попали. Как микрозаймы приводят жителей Алтайского края к большим проблемам с деньгами и нервами

Altapress.ru пообщался с людьми, которые обратились в микрокредитные организации за небольшой суммой, а в итоге оказались должны миллионы. Редакция узнала у юристов, что делать, если вы попали в замкнутый долговой круг, а взыскатели угрожают и стучатся в дверь. Тема становится еще более актуальной в нынешних условиях, когда банки неохотно дают кредиты, и поэтому число клиентов микрофинансовых компаний может увеличиться.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
Краткое содержание

Кто и зачем берет

Барнаульские юристы говорят, что клиенты микрофинансовых организаций (МФО) делятся на три категории.

— Пенсионеры. Самые послушные и «выгодные» для компаний плательщики. Деньги берут регулярно, как правило, до пенсии. Отдают вовремя.

— Непостоянно работающие. Сегодня еще трудятся в поте лица (как правило, неофициально), а завтра — уже свободны.

— Представители среднего класса, у которых уже есть банковские обязательства. И чтобы выполнить их, они прибегают к помощи «спасительных» компаний.

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

У многих граждан, пострадавших от быстрых займов, все начинается по стандартной схеме. Сначала прекрасная кредитная история. Но потом что-то происходит, доходы падают. В банке появляются просрочки, новых займов не выдают. На этом этапе и появляются микрокредиты, один за другим. Чтобы погасить нынешние долги или просто прожить до зарплаты.

Президент регионального отделения международного юридического клуба Ирина Савельева.
Президент регионального отделения международного юридического клуба Ирина Савельева.
Предоставлено altapress.ru.

Подобные организации выдают от 5 до 50 тыс. рублей буквально сразу. Этого как раз хватает, чтобы в срочном порядке «залатать» некоторые финансовые дыры. А если нужно получить большую сумму, люди обращаются сразу в несколько контор.

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

В МФО обычно только устно спрашивают про ваше место работы и доход и просят знакомых подтвердить информацию. Никаких справок, как в банке, не требуют. Даже если человек официально не трудоустроен, деньги ему все равно, скорее всего, выдадут. Все оформляется очень быстро и просто. Это и притягивает.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Что рассказывают сотрудники

Сергей, бывший сотрудник МФО согласился рассказать нам о специфике прежней деятельности:

Я пришел в одну из барнаульских организаций в 2014 году. Устроился менеджером, прошел обучение. Система была следующая. Сначала в компанию поступает заявка, дальше ее проверяют, и потом я отправляюсь с документами к клиенту домой, чтобы заключить договор. После этого я приходил регулярно, чтобы получать от заемщика деньги.

Платить нужно было еженедельно. Условие, разумеется, прописывалось в договоре. Но многим казалось, что ежемесячно. Это, скажем так, психологическая «ловушка». Поэтому справлялись далеко не все.

Был у меня один клиент, у которого вся семья была закредитована. То есть, помимо него, микрозаймы взяли жена, мама, папа. Так вот, когда я пришел за суммой в третий раз, узнал, что этот мужчина находится в психиатрической больнице.

Этот случай очень сильно повлиял на меня. Вообще, крайне тяжело с психологической точки зрения было приходить и спрашивать людей о том, когда они отдадут долг. Особенно тех, у кого доход очень низкий. А это заметно по квартире.

Чего я только не видел! Всерьез боялся принести домой тараканов или вшей, но обошлось. Что касается зарплаты, у меня она была тоже еженедельная. И чем больше было заявок, тем больше доход. Выходило от 16 до 30 тыс. рублей в месяц, но в конце концов, меня хватило ненадолго.

Быстрый кредит.
Быстрый кредит.
usd.nsk.sudrf.ru.

Наш следующий собеседник, Дмитрий, в прошлом сотрудник службы безопасности МФО. В его обязанности как раз входило непосредственное «выбивание» долгов:

Я общался с теми заемщиками, которые не платили уже месяца два минимум. Приезжал домой. Разговаривал по-дружески, честно скажу. Первое правило, которое я для себя сформировал — не орать. Иначе точно ничего не получишь. Приезжать на работу и устраивать скандал, стыдить — бред. Звонить без конца родственникам — тоже.

Нужно было объяснять по существу. И помнить, что ты спрашиваешь не о своих деньгах. Но работа эта муторная. К тому же, у мне были конфликты с начальством. Поэтому я то уходил, то возвращался. Окончательно оставил эту работу только через несколько лет.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

Читать и думать

По словам наших юристов, находясь в сложной жизненной ситуации, большинство людей даже не читают договор. Этот факт сулит проблемы.

Екатерина Маркелова,
юрист:

Перед тем, как брать микрозайм, нужно не просто внимательно прочитать документы, но и расспросить сотрудников компании о том, что вас хоть немного смущает. Они должны все пояснить. Потом стоит взять бумаги домой, посмотреть еще раз, проконсультироваться с юристом и только после этого принимать взвешенное решение.

Вот только по такому сценарию действуют немногие.

Кирилл,
бывший клиент МФО:

В 2021 году мне срочно нужны были средства на ремонт машины. Я увидел в соцсети рекламу компании, перешел по ссылке и поставил галочки, где требовалось. Потом мне пришло сообщение на телефон с кодом подтверждения. Как выяснилось, он и является электронной подписью для договора.

Через 15 минут мне на карту поступили 20 тыс. рублей. Условие — 0,1% в день в льготный период (он длился неделю) и 1,5% в день после него.

Мне удалось вовремя погасить займ, но подвох оказался в том, что основную сумму мне как бы закрыли, о чем уведомили по смс, но потом выяснилось, что еще 200 рублей каким-то образом остались не уплаченными.

С учетом процентной ставки, пеней и штрафов, выходило 60 тыс. рублей. А я об этом узнал месяца через два. Стали звонить коллекторы. Давили психологически, нагло требовали вернуть деньги. Честно говоря, будь я морально слабее, не выдержал бы.

Мне удалось узнать, что сама платежная система этой конторы устроена так, что, когда вносишь последний платеж, от него отнимают незначительную часть в пользу компании. Это указано в пояснении на сайте. Я в спешке ничего не прочитал. И вот выходит, что ты уже в долгах, хотя уверен, что полностью рассчитался. И это при том, что у меня уже есть большой кредит в банке.

На данный момент я прохожу процедуру банкротства с юристом. Если была возможность вернуться в прошлое, я бы занял у друзей, но не ввязался бы в микрозаймы. Нервы мне эта ситуация потрепала сильно.

Деньги. Монеты.
Деньги. Монеты.
CC0

Похожая ситуация произошла со следующим нашим героем.

Алексей,
бывший клиент МФО:

Несколько лет назад мне нужны были деньги, чтобы вложить их в бизнес. Для этого я взял несколько кредитов в банке, но потом начались проблемы с работой, и встал вопрос, как их выплачивать. Тогда «клюнул» на рекламу микрофинансовой организации в интернете. Заявку на займ обработали за минуты. Потом сумма поступила на карту. Таким образом, я какое-то время гасил кредиты. А вот платить микрозайм было нечем. Если суммировать долги в банке, и в МФО, выходило более миллиона рублей.

Когда начались просрочки в микрофинансовой конторе, мне стали звонить сотрудники службы безопасности. Они не угрожали, но говорили строго, требовали отдать деньги. Даже до родственников по телефону добрались.

В этот момент я понял, что нужно обращаться к юристу и идти на банкротство. Когда мы подали заявление в суд, штрафы и пени МФО начислять перестала. Это очень успокоило. Примерно через год меня признали банкротом. Никаких ограничений после этого я не ощутил. Наоборот, свободу, что от долгов избавился. Больше за быстрыми деньгами я никогда не обращусь.

Кредит. Кошелек.
Кредит. Кошелек.
СС0

Факт

В 2019 году Центральный банк утвердил новое ограничение процентной ставки в микрофинансовых организациях — не более 1% в день или 365% в год.

И банки, и «быстроденежные» конторы контролирует ЦБ. Однако важно понимать, что в первых учреждениях разобраться с системой пеней и штрафов за неуплату будет проще.

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

Часто клиенты микрофинансовой организации оплачивают либо основной займ, либо проценты, но не все сразу. Это ошибка, связанная с недостаточной финансовой грамотностью населения.

В какой-то момент начинаются звонки от сотрудников службы взыскания.

Разговор по телефону, коллектор.
Разговор по телефону, коллектор.
СС0

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

Тут нужно снова учитывать разницу между банками и МФО. Первые выдают крупные суммы. Поэтому, в случае длительной просрочки, учреждение просто подает на вас в суд. И еще один момент — в банки есть юристы, которые будут заниматься оформлением документов для этого процесса.

Микрозаймовые компании не имеют в штате таких специалистов. Да и речь идет об относительно небольших долгах. Следовательно, им проще «давить» чисто психологически.

Не убьют, но придут

Главный инструмент воздействия — нескончаемые звонки. Причем, не только самому клиенту, но и близким, которые поручились за него.

Екатерина Маркелова,
юрист:

Эти люди действительно могут терроризировать по телефону. Звонят в том числе на работу. Нередко хамят и даже угрожают. Многие люди пугаются и начинают скрываться. Не берут трубки.

Юрист Екатерина Маркелова.
Юрист Екатерина Маркелова.
Предоставлено altapress.ru.

Нередки случаи, когда взыскатели приходят домой к заемщику.

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

В этом случае сотрудники имеют право поздороваться с вами, вручить документ, в котором сказано, что у вас есть долг, попрощаться и уйти. Не более того.

Должна сказать, что все мы очень любим страшилки. Например, сюжеты в новостях о том, как коллекторы кого-то покалечили или убили. Но я точно могу сказать, что в Алтайском крае таких трагедий не было.

Специалисты подчеркивают, что действия «выбивальщиков» долгов урегулированы законодательством, поэтому терпеть невыносимое отношение не нужно.

Кредит.
Кредит.
СС0

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

Звонить вашим родным, угрожать или портить имущество они не имеют права. А если такое произошло, то я настоятельно рекомендую писать жалобу в Центробанк. С его помощью, кстати, можно снять с обзвона номера третьих лиц. Также есть вариант обратиться в полицию.

Упал, очнулся, долг

Но некоторые «страшилки» все же могут воплотиться в жизнь. Иногда это происходит буквально так: человек просыпается утром и находит в почтовом ящике иск в суд по поводу долгов в МФО. Такое происходит, когда паспортные данные случайно утекли, куда не надо.

Например, во время оформления рассрочки в магазине. Такое может произойти как с клиентом микрофинансовой организации, так и с тем, кто никогда не пользовался ее услугами.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com

Ирина Савельева,
президент регионального отделения международного юридического клуба:

У клиентки очень много кредитов. Мы собирались пойти на банкротство. И тут ей приходит судебное постановление о взыскании долгов. Она говорит: «А вот здесь я ничего не брала». Причем, со всеми штрафами сумма получалась внушительная.

Были предоставлены ее паспортные данные и подпись. Мы в судебном порядке написали возражение и провели экспертизу. Оказалось, почерк действительно не нее. Выходит, из-за денег, которые женщина не брала, ей пришлось пройти через тяжелый процесс.

Наши эксперты настоятельно рекомендуют документально подтверждать погашение долгов, взятых где угодно.

Подпись. Писать.
Подпись. Писать.
СС0

Екатерина Маркелова,
юрист:

Всегда берите справки о погашении задолженности. На них должна быть печать финансовой организации и подпись ответственного лица. Посмотрите, все ли платежи (включая пени и штрафы) вам зачислили.

Если в МФО говорят, что не предоставляют таких документов, вы имеете право затребовать их через головной офис компании, написав письменное заявление.

Как выбраться

Собеседники считают, что шанс вылезти из долгового ада возрастает в разы, если не прятаться, а, наоборот, занять активную позицию.

Екатерина Маркелова,
юрист:

Нужно прямым текстом говорить взыскателям: «Подавайте на меня в суд». Это даст возможность по закону сократить взыскиваемые суммы. Помимо этого, пока идет разбирательство, начисление пеней и штрафов останавливается.

Если нет возможности оплатить долги, единственный вариант избавиться от них — списать в результате банкротства. Однако и тут есть свои нюансы. Дело в том, что пройти эту процедуру через суд имеют право граждане, сумма долгов которых составляет минимум 500 тыс.рублей.

Банкротство.
Банкротство.
СС0

Стадии судебного банкротства

Реструктуризация — судебное рассмотрение плана, согласно которому заемщик будет выплачивать все долги кредиторам в течение трех лет.

Конкурсное производство (реализация имущества) — завершающий этап процедуры банкротства. На нем должник распродает свою недвижимость, а вырученные деньги распределяются по кредиторам.

В ситуациях, когда у заемщика нет средств, чтобы отдавать деньги постепенно, процесс банкротства начинается уже с реализации имущества.

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