PR-компания «ОРГАНИЗАТОР» отметила свое 15-летие.

Компания являет собой удивительный пример того, как идея предоставления услуг внештатного маркетолога в отдаленном сибирском городе разрослась и воплотилась в организацию всероссийского уровня.

Деятельность PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» началась в Барнауле, однако 10 лет спустя предприятие уверенно занимало лидирующие позиции по всему Сибирскому федеральному округу, специализируясь на создании и поддержке деловой репутации и оказании PR-услуг высочайшего качества.

Спустя еще пять лет, «ОРГАНИЗАТОР» стал крупным игроком федерального уровня с филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. При этом география деятельности PR-компании охватывает свыше 300 городов России.

Эти достижения нашли свое отражение в программе торжественного мероприятия. Так одной из изюминок программы стало выступление образцового Детского хора Сочи — лауреата всероссийских и международных конкурсов, обладателя золотого диплома «Всемирных хоровых игр» — под руководством Марины Богдановой.

Хор исполнил песню «Дружная семья — Дружная Россия», с припевом:

От Владивостока до Калининграда

За руки возьмёмся, большего не надо

Тянется от Балтики до Сахалина

Дружная семья — дружная Россия

Песня сопровождалась видеорядом, в котором демонстрировались самые красивые места нашей страны.

Еще более феерическим событием стало дружное исполнение гимна компании «ОРГАНИЗАТОР», который с большим воодушевлением пели как гости, так и организаторы праздника.

Текст и аранжировка гимна были написаны для «ОРГАНИЗАТОРА» новосибирским композитором Константином Жарковым. Поучаствовать в исполнении гимна специально приехал ведущий международных конкурсов и фестивалей, заслуженный работник культуры Крыма Сергей Закамалдин.

Помимо песен, на праздновании было представлено шоу барабанов от «ПАРАДОКС», а также световое шоу от «Арт-группа шоу фор Сочи». Коллектив последней продемонстрировал световой перфоманс, мастерски изобразив логотип компании из света. «Аж до мурашек», — комментировали участники.

С поздравительной речью выступила основательница компании PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» Екатерина Оселедченко, а также партнеры предприятия, в том числе, специально прибывшая на торжество из Москвы президент медиахолдинга журналов Модный Дом, World Beauty и Models & Talent, Обладательница медалей Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева «За заслуги в области мировой моды, красоты и искусства», амбассадор брендов одежды премиум класса Ляргó и Кроки́ Беатрис Малахова.

Разумеется, не были забыты и члены большой команды PR-компании «ОРГАНИЗАТОР». Сотрудникам и партнерам компании были вручены отдельные благодарности за честный труд, творческий подход к решению сложных задач и деловую надежность.

PR-компания «ОРГАНИЗАТОР» — один из старейших устроителей различных бизнес-событий, успешная и востребованная компания по организации MICE-мероприятий. На ее счету более 3000 событий: ежегодные конкурсы «Лучший предприниматель года», Международный Форум ШОС по вопросам предпринимательства и приграничного сотрудничества, Международная многоотраслевая торгово-промышленная выставка «ЭКСПО-СИБИРЬ», Федеральная программа «Ты — предприниматель» (по управленческим округам).

«ОРГАНИЗАТОР» участвовал в съемках документального фильма об Алтайском крае и республике Алтай с Валдисом Пельшем для Первого канала, региональных ярмарках вакансий, международных форумах и выставках, а также бизнес-тренингах, крупных флешмобах и благотворительных проектах.

В портфеле компании фигурируют партнерские проекты с фондом инноваций «Сколково», 150 000 часов общения с клиентами, 1000 довольных заказчиков, сэкономивших на зарплате штатных маркетологов 120 000 000 рублей.

В 2107 году компания открыла филиал в г. Сочи. В Краснодарском крае «ОРГАНИЗАТОР» осуществляет полный цикл услуг в сфере пиара, маркетинга и рекламы, но ключевой спецификой в работе филиала стал событийный маркетинг федерального и международного значения. Подготовка и проведение конференций, круглых столов, выставок, презентаций, фестивалей и концертных программ — это то, на чем предприятие специализируется уже много лет.

Постоянными клиентами PR-компании «ОРГАНИЗАТОР» являются: федеральные банки «Сбербанк России», «Газпром», «УРАЛСИБ», «Альфа-Банк», «ВТБ 24», «Банк Москвы», «Барклайс Банк», «НОМОС-БАНК», «Россельхозбанк», «АТБ"-банк, Контакт-центр компании «Ростелеком», Телекоммуникационные холдинги «Дианэт» и «Милеком», «Роснефть», гипермаркет спортивных товаров «DECATHLON», крупнейшие предприятия и региональные ведомства.

PR-компания «ОРГАНИЗАТОР» — «Импульс развития вашего бизнеса».