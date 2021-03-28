Правительство Алтайского края констатировало рост зарплаты в регионе

По итогам января 2021 года среднемесячная заработная плата работников Алтайского края составила 28 821 рубль, сообщает официальный сайт региона. По сравнению с январем прошлого года она выросла на 6,5%. Однако по сравнению с декабрем 2020 года значительно уменьшилась.

В январе происходит снижение зарплат, вызванное объективными причинами. Так как в связи с праздниками меньше рабочих дней, то, соответственно, уменьшается объем стимулирующих выплат.

Также в декабре обычно выплачивают новогодние премии и прочие поощрения. Подобное снижение заработных плат в январе происходило во всех регионах России, отмечает управление Алтайского края по труду и занятости населения.

Наибольший рост уровня заработной платы (более 120%) отмечен в организациях добычи полезных ископаемых, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, деятельности автомобильного грузового транспорта.

Самую высокую зарплату в Алтайском крае (свыше 40 тысяч рублей) получают работники организаций железнодорожного, трубопроводного, воздушного транспорта, финансовой и страховой деятельности, добычи полезных ископаемых.

Такая же оплата труда у представителей производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства компьютеров, электронных и оптических изделий. Это в 1,4−2 раза выше среднекраевого уровня.

Зарплата работников бюджетной сферы в январе 2021 года составила:

в здравоохранении и сфере социальных услуг — 32 384 рубля;

в образовании — 26 674 рубля;

в области культуры , спорта , организации досуга и развлечений — 24 785 рублей.

По сравнению с январем 2020 года она выросла на 7,3, 8,7 и 6,0% соответственно.