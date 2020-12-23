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23 декабря
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Экономика

Правительство будет в любой момент решать, когда регулировать цены на картошку и другую еду

Госдума приняла закон, который позволит правительству определять, при каком росте цен на социально значимые продукты необходимо их регулировать, сообщает РИА «Новости».

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

Сейчас в случае роста за месяц цен на социально значимые продукты на 30% и выше правительство получает право устанавливать предельные розничные цены.

При этом рост цен должны зафиксировать в одном или нескольких регионах, а срок «замораживания» — до 90 дней.

Принятый 23 декабря закон снимает порог в 30%, тем самым позволяя кабмину самостоятельно определять, когда регулировать цены.

«Теперь в целях стабилизации розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории одного или нескольких регионов правительство РФ будет вправе устанавливать на такие товары предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Это даст возможность более оперативно реагировать на повышение цен», — отмечает издание.

Картошка.
Картошка.
Олег Богданов

Перечень таких продуктов и порядок установления предельных цен определяет правительство.

Постановление кабмина включает в перечень следующие продукты: говядина, свинина, баранина, куры, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель, яблоки, капуста, лук, морковь и картофель.

Кстати, именно картошка стала самой популярной едой в Барнауле по итогам заключительной социальной ярмарки.

Также напомним, что накануне пенсионеров и малоимущих предложили освободить от НДС на еду — эту предложение направили главе Минпромторга.

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