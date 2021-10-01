1 октября 5°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Правительство опять решило «заморозить» накопительную часть пенсии

Правительство РФ внесло в Госдуму очередной законопроект о продлении моратория на накопительную часть пенсии до 2024 года, пишет «Росбалт».

Пенсионер.
Пенсионер.
СС0

«Принятие закона позволит уменьшить объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что государство сможет сэкономить таким образом в 2024 году 772,9 млрд руб.

Первый раз накопительные пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор мораторий неоднократно продлевали.

В начале этого года ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников говорил, что российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Скандал

На прошлой неделе разразился скандал: главе Банка России Эльвире Набиуллиной пришлось извиняться за слова своего первого зама Сергея Швецова о пенсионерах и «социализме».

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров», — сказала Набиуллина.

Перед этим в Совете Федерации Швецов высказался так: «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно».

Он дал пенсионерам совет «не полагаться только на государство» и сказал, что ситуация, «когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм».

А сейчас надо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан.

Швецов также посоветовал «приобретать недвижимость», чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду, правда, не уточнив, на какие деньги люди должны покупать эту «недвижимость».

Но Набиуллина заверила, что обеспечение всех граждан России достойной пенсией — один из приоритетов государства.

Ранее россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население. С таким требованием выступили авторы петиции, которая опубликована на интернет-ресурсе РОИ.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость