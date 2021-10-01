Правительство опять решило «заморозить» накопительную часть пенсии

Правительство РФ внесло в Госдуму очередной законопроект о продлении моратория на накопительную часть пенсии до 2024 года, пишет «Росбалт».

«Принятие закона позволит уменьшить объем трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда», — отмечается в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что государство сможет сэкономить таким образом в 2024 году 772,9 млрд руб.

Первый раз накопительные пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор мораторий неоднократно продлевали.

В начале этого года ведущий эксперт Института современного развития (ИНСОР) Никита Масленников говорил, что российская пенсионная система остается одной из «хронических болезней» страны, и гражданам не стоит ждать достойных пенсий.

Деньги. unsplash.com

Скандал

На прошлой неделе разразился скандал: главе Банка России Эльвире Набиуллиной пришлось извиняться за слова своего первого зама Сергея Швецова о пенсионерах и «социализме».

«Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего заместителя по вопросу поддержки пенсионеров», — сказала Набиуллина.

Перед этим в Совете Федерации Швецов высказался так: «Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно».

Он дал пенсионерам совет «не полагаться только на государство» и сказал, что ситуация, «когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это называется социализм».

А сейчас надо стремиться к отходу от подобной системы при помощи корректировки пенсионных институтов и поощрению собственных накоплений граждан.

Швецов также посоветовал «приобретать недвижимость», чтобы в дальнейшем сдавать ее в аренду, правда, не уточнив, на какие деньги люди должны покупать эту «недвижимость».

Но Набиуллина заверила, что обеспечение всех граждан России достойной пенсией — один из приоритетов государства.

Ранее россияне потребовали увольнять чиновников, оскорбляющих население. С таким требованием выступили авторы петиции, которая опубликована на интернет-ресурсе РОИ.