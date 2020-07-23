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Экономика

Правительство региона решило рассчитывать дотации районам от явки избирателей

Правительство Новосибирской области решило увязать объем дотаций муниципалитетам региона с числом активных избирателей, пишет «Тайга.инфо».

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Распределять будут деньги из федерального бюджета. Уже подготовили соответствующий документ, согласно которому будут расходиться дотации «на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований».

Речь идет об «инициативном бюджетировании» — федеральный закон о котором вступает в силу в 2021 году.

Если кратко, то по новому документу группа из 10 человек может предложить свою «приоритетную идею для всех жителей» — таким образом поселение станет претендентом на финансирование из бюджета.

При этом администрация села (района или города) может согласиться или отказать в поддержке.

Жители деревни Покровка Первомайского района Алтайского края.
Жители деревни Покровка Первомайского района Алтайского края.
Altapress.ru.

Примечательно, что действующая система предвыборных наказов избирателей, которые депутаты передают исполнительной власти, и так предполагает, что эти самые наказы должны исполнять — если в бюджете есть деньги.

Однако чиновники подготовили новую модель, по которой планируют финансировать инициативы от народа. Так, объем дотаций будет напрямую зависеть от количества жителей поселения, которые приняли участие в «голосовании» по конкретному проекту.

Жители должны быть старше 18 лет и обладать избирательным правом. При этом инициаторами этих самых проектов, по федеральному закону, могут быть молодые люди от 16 лет.

«Если в „голосовании“ приняли участие до 10% от общего числа избирателей — повышающий коэффициент будет равен единице. Если 11−20% - двум, 21−30% - трем, 31−40% - четырем, а свыше 51% - пяти», — поясняет издание, как явка непосредственно повлияет на приход средств в отдаленные уголки региона.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.
Анна Зайкова.

Стоит отметить, что формат такого «анкетирования» еще не принят. Однако, по мнению экспертов, подобную технологию можно использовать параллельно с какими-нибудь выборами — чтобы «насильно» увеличить явку.

Напомним, 21 июля Госдума приняла закон, по которому выборы можно проводить в течение трех дней и где-нибудь во дворах.

Ранее altapress.ru рассказал, как живут люди в единственном селе Алтайского края, где люди проголосовали против поправок к Конституции. Советуем прочитать, если интересно, что не устроило жителей: поправки, Путин или «здравый смысл».

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