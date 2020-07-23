Правительство региона решило рассчитывать дотации районам от явки избирателей

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

Распределять будут деньги из федерального бюджета. Уже подготовили соответствующий документ, согласно которому будут расходиться дотации «на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований».

Речь идет об «инициативном бюджетировании» — федеральный закон о котором вступает в силу в 2021 году.

Если кратко, то по новому документу группа из 10 человек может предложить свою «приоритетную идею для всех жителей» — таким образом поселение станет претендентом на финансирование из бюджета.

При этом администрация села (района или города) может согласиться или отказать в поддержке.

Жители деревни Покровка Первомайского района Алтайского края. Altapress.ru.

Примечательно, что действующая система предвыборных наказов избирателей, которые депутаты передают исполнительной власти, и так предполагает, что эти самые наказы должны исполнять — если в бюджете есть деньги.

Однако чиновники подготовили новую модель, по которой планируют финансировать инициативы от народа. Так, объем дотаций будет напрямую зависеть от количества жителей поселения, которые приняли участие в «голосовании» по конкретному проекту.

Жители должны быть старше 18 лет и обладать избирательным правом. При этом инициаторами этих самых проектов, по федеральному закону, могут быть молодые люди от 16 лет.

«Если в „голосовании“ приняли участие до 10% от общего числа избирателей — повышающий коэффициент будет равен единице. Если 11−20% - двум, 21−30% - трем, 31−40% - четырем, а свыше 51% - пяти», — поясняет издание, как явка непосредственно повлияет на приход средств в отдаленные уголки региона.

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле. Анна Зайкова.

Стоит отметить, что формат такого «анкетирования» еще не принят. Однако, по мнению экспертов, подобную технологию можно использовать параллельно с какими-нибудь выборами — чтобы «насильно» увеличить явку.

Напомним, 21 июля Госдума приняла закон, по которому выборы можно проводить в течение трех дней и где-нибудь во дворах.

Ранее altapress.ru рассказал, как живут люди в единственном селе Алтайского края, где люди проголосовали против поправок к Конституции. Советуем прочитать, если интересно, что не устроило жителей: поправки, Путин или «здравый смысл».