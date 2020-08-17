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Экономика

Правительство решило продлить выплаты борющимся с коронавирусом медикам

Правительство России намерено продлить стимулирующие выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС.

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин поручил сохранить допвыплаты до конца лета.

Однако премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с персоналом областного онкологического диспансера в Магадане предложил увеличить срок.

«Мы доложим президенту соответствующие предложения, и уверен, что их поддержат — о продолжении определенного образа стимулов врачей и среднего медперсонала, которые продолжают работать с ковидными больными», — отметил Мишустин.

По словам премьера, региональные надбавки медикам продолжат до декабря 2020 года.

Ранее Мишустин разрешил выплатить российским врачам еще 15 млрд рублей. Почти 200 млн рублей распределят между алтайскими медиками.

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