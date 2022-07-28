29 июля
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Экономика

Правительство России выделит 10 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

По словам главы российского кабмина, после повышения прожиточного минимума для пенсионеров, потребовались дополнительные средства на доплаты гражданам, чья пенсия оказалась ниже этой суммы. Напомним, с 1 июня прожиточный минимум для пенсионеров составил 11 970 рублей.

«Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 миллиону человек», — уточнил Мишустин.

Ранее сообщилось, что примерно 7,3 млн российских пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат в августе. Работающие пенсионеры со следующего месяца в среднем будут получать на 314 рублей больше — при условии, что они получают дополнительные баллы за страховые отчисления.

Напомним, Минтруд РФ разработал вариант индексации страховых пенсий для неработающих граждан на 2023−2025 годы. Согласно тексту документа, размер индексации страховых пенсий с 1 января 2023 года должен составить 6,8%, с 1 января 2024 года — 6,1%, с 1 февраля 2025 года — 4%, а с 1 апреля 2025 года — 3,5%.

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