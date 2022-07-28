Правительство России выделит 10 млрд рублей на доплаты к пенсиям

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит регионам свыше 10 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума. Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

По словам главы российского кабмина, после повышения прожиточного минимума для пенсионеров, потребовались дополнительные средства на доплаты гражданам, чья пенсия оказалась ниже этой суммы. Напомним, с 1 июня прожиточный минимум для пенсионеров составил 11 970 рублей.

«Федеральные субсидии позволят компенсировать им связанные с этим расходы, выплатить надбавки более чем 1 миллиону человек», — уточнил Мишустин.

Ранее сообщилось, что примерно 7,3 млн российских пенсионеров могут рассчитывать на повышение выплат в августе. Работающие пенсионеры со следующего месяца в среднем будут получать на 314 рублей больше — при условии, что они получают дополнительные баллы за страховые отчисления.

Напомним, Минтруд РФ разработал вариант индексации страховых пенсий для неработающих граждан на 2023−2025 годы. Согласно тексту документа, размер индексации страховых пенсий с 1 января 2023 года должен составить 6,8%, с 1 января 2024 года — 6,1%, с 1 февраля 2025 года — 4%, а с 1 апреля 2025 года — 3,5%.