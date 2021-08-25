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Экономика

Предпринимательница из Алтайского края признана одной из богатейших женщин России

Бизнесвумен Лариса Прокопьева, являющаяся основателем компании «Эвалар», признана одной из богатейших женщин России по версии Forbes.

"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
"Эвалар" запустил новый цех лекарственных препаратов
Дмитрий Лямзин

Издание подготовило ТОП-25 самых состоятельных представительниц прекрасного пола в РФ. Лариса Прокопьева и ее семья в этом рейтинге оказалась на 24 месте. Forbes оценил ее состояние в 250 млн долларов.

В описании истории предпринимательницы издание указывает:

В 1991 году сотрудница научно-производственного объединения «Алтай» Лариса Прокопьева и польская бизнесвумен Эва Домбровска решили создать собственное предприятие для выпуска косметики, и свое название компания получила от имен двух основательниц. Бизнес не заладился: Домбровска продала свою долю Прокопьевой, которая после первой неудачи решила сделать ставку на производство пищевых биодобавок и оздоровительных товаров. По итогам 2020 года выручка «Эвалар» превысила 10 млрд рублей, а чистая прибыль составила — 4,5 млрд рублей. Сын Прокопьевой Александр — депутат Государственной думы от «Единой России».

Отметим, что Лариса Прокопьева в этом году уже оказывалась в списке Forbes. Ее признали одной из 20 self-made женщин России, которые 20 self-made женщин России.

Первое место в рейтинге богатейших женщин России заняла генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук (состояние 13 млрд долларов), второе место у президента компании Inteco Management Елены Батуриной (состояние 1,3 млрд долларов), третье — у совладелицы группы «Черкизово» Лидии Михайловой и ее семьи (состояние 1,3 млрд долларов).

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