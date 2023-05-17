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Экономика

Прибыль банка «Открытие» по итогам первого квартала составила 17,6 млрд рублей

Согласно данным отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), активы банка «Открытие» в первом квартале 2023 года увеличились на 30 млрд рублей (+1%) до 3,4 трлн рублей. Чистая прибыль составила 17,6 млрд рублей.

Мужчина, график.
Мужчина, график.
Фото: freepik, автор creativeart.

Кредитный портфель «Открытия» увеличился на 77 млрд рублей, или на 3%, до 2,6 трлн рублей. Портфель кредитов юридических лиц вырос на 11% до 1,7 трлн рублей, физических лиц — на 2% до 752 млрд рублей.

Объем средств клиентов стабилен и составил на 1 апреля 2023 года 2,5 трлн рублей. При этом средства юридических лиц сократились на 3% до 1,3 трлн рублей, а средства физических лиц увеличились на 2% до 1,1 трлн рублей.

Банк «Открытие» с большим запасом выполняет нормативы достаточности капитала Н1.0 — 16,3% против 16,1% на конец 2022 года.

С 23 декабря 2022 года банк «Открытие» входит в состав группы ВТБ.

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