«Алтайкрайэнерго» выпустило акции на 1 млрд рублей. Что это может означать?

Сетевая компания «Алтайкрайэнерго», единственным акционером которой является Алтайский край в лице алтайкрайимущества, провела дополнительную эмиссию акций на сумму более 1 млрд рублей и почти вдвое увеличила уставный капитал. В самой компании не комментируют, связано ли это с подготовкой к ее передаче под управление «МРСК Сибири», анонсированной год назад и отложенной после прихода нового губернатора. Но, по данным источников altapress.ru, процессы интеграции двух компаний активно обсуждаются.

За счет чего увеличен капитал

21 января ЦБ РФ зарегистрировал отчет об итогах допэмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций акционерного общества «Сетевая компания Алтайкрайэнерго», размещенных путем закрытой подписки, сообщила компания.

Выпущено 1 055 349 акций на сумму 1 055 349 000 рублей. После допэмиссии уставный капитал компании составил 2 141 362 000 рублей. Почти двукратное увеличение произошло за счет передачи краевого имущества в собственность СК «Алтайкрайэнерго» (соответственно, у края увеличилось количество акций).

В состав имущества, переданного в собственность сетевой компании, входит 647 объектов недвижимости, 1550 единиц оборудования, включая трансформаторы, здания подстанций, линии электропередачи, находящиеся на территории Бийска.

«СК Алтайкрайэнерго» «СК Алтайкрайэнерго».

Как это объясняют в компании

В самой энергокомпании объясняют передачу имущества тем, что она хорошо работает.

Максим Переверзев,

заместитель гендиректора по корпоративному развитию и работе с филиалами «Алтайкрайэнерго»:

Ранее «Алтайкрайэнерго» обслуживало данные объекты электросетевого хозяйства на правах арендатора. Компания проявила высокую ответственность в вопросах содержания имущества арендодателя, в связи с чем органы исполнительной власти, осуществляющие функции по управлению государственным имуществом, приняли решение передать его в собственность нашей сетевой компании.

Что это может означать

Между тем, год назад власти Алтайского края заявляли о предстоящем в 2018 году объединении двух самых крупных электросетевых компаний региона. Интерес к СК «Алтайкрайэнерго» тогда проявили в «МРСК Сибири», которая и предложила либо передать ей актив в аренду или доверительное управление, либо продать. Последний вариант считался предпочтительным.

Напрашивался вопрос: не связано ли существенное увеличение уставного капитала СК «Алтайкрайэнерго» с подготовкой к ее вхождению в «МРСК Сибири» и стремлением более выгодно для региона ее продать (или передаче в доверительное управление)?

В самой сетевой компании тему не комментируют. В конце 2018 года источник в правительстве края пояснил altapress.ru, что решение о передаче краевого актива отложено, так как требует дополнительной проработки.

В то же время источник в «МРСК Сибири» рассказал altapress.ru, что вопрос отнюдь не снят с повестки дня. И более того, уже имеются договоренности по формату первых шагов в части консолидации.