Продажу Сбербанка проверят из-за «неясности смысла процедуры»

Как пояснил аудитор СП Алексей Саватюгин, передача акций Сбербанка — это очень большая трата средств ФНБ, а экономический смысл процедуры не ясен. Напомним, сумма покупки составит около 2,5 трлн рублей.
«Мы берем одну федеральную собственность — Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет», — отметил аудитор.
Правительство России выкупит Сбербанк за деньги Фонда национального благосостояния. Средства должны сформироваться в ФНБ за 12 месяцев, поскольку сумма слишком большая.
Глава Сбербанка Герман на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил, что передача пакета акций Сбербанка от Центробанка под контроль правительства России состоится до годового собрания акционеров.
«Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс 1 акция. Мы долго готовили это событие», — сказал Греф.