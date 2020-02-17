Продажу Сбербанка проверят из-за «неясности смысла процедуры»

Как пояснил аудитор СП Алексей Саватюгин, передача акций Сбербанка — это очень большая трата средств ФНБ, а экономический смысл процедуры не ясен. Напомним, сумма покупки составит около 2,5 трлн рублей.

«Мы берем одну федеральную собственность — Банка России, платим из другой федеральной собственности Фонда национального благосостояния Банку России крупную сумму, потом она в основной части возвращается в федеральный бюджет», — отметил аудитор.

Правительство России выкупит Сбербанк за деньги Фонда национального благосостояния. Средства должны сформироваться в ФНБ за 12 месяцев, поскольку сумма слишком большая.

Глава Сбербанка Герман на встрече с премьером Михаилом Мишустиным сообщил, что передача пакета акций Сбербанка от Центробанка под контроль правительства России состоится до годового собрания акционеров.