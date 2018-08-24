С января по июль продукты питания в России подорожали на 2,1%, сообщает « Интерфакс ». Для сравнения — в странах Евросоюза продовольствие выросло в цене на 0,5%).

По данным Росстата, в 2017 году продукты питания в РФ впервые с 2011 года дорожали медленнее, чем в ЕС. По итогам года рост цен достиг 0,7%, тогда как в Евросоюзе они поднялись на 2,6%.

В 2018 году значительно подорожали фрукты (на 8,6% в России, тогда как в ЕС — на 3,5%) и овощи (+6,1% в России, а в ЕС они подешевели на 0,8%).

Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты в России подорожали на 2,7%, а в среднем по странам Европейского союза — на 0,3%), пишет polit.ru. Цены на мясо и мясопродукты выросли на 1,9% (в ЕС — на 0,3%), на рыбу и морепродукты — на 1,6% (в ЕС — на 1,2%), на хлебобулочные изделия и крупы — на 0,5% (в странах Европейского Союза — в среднем на 0,7%), на масла и жиры — на 0,1% (в ЕС — на 1,0%).

Между тем накануне появилась информация о том, что из-за рекордной путины подешевела красная рыба. Горбуша дорожала с 2013 года, по данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий. В этом году цены снижаются «под напором количества предложений».