Прогноз «Стабильный». Аналитики подтвердили кредитный рейтинг Алтайского края

Кредитный рейтинг региона обусловлен умеренно высокими показателями бюджетного профиля региона, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности его бюджета, отметили в агентстве.
Кредитный рейтинг по шкале АКРА — субъективное мнение агентства о текущей и будущей (на горизонте до трех лет) способности региона исполнять принятые на себя финансовые обязательства.
Алтайский край по уровню рейтинга АКРА имеет равные позиции с Курской, Оренбургской, Свердловской областями.
Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в лидеры по росту цен в России.