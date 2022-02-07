Прогноз «Стабильный». Аналитики подтвердили кредитный рейтинг Алтайского края

Кредитный рейтинг Алтайского края на уровне А+(RU), прогноз «Стабильный» подтвердило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Об этом сообщили в пресс-центре краевого кабмина.

Кредитный рейтинг региона обусловлен умеренно высокими показателями бюджетного профиля региона, низкой долговой нагрузкой и высоким уровнем ликвидности его бюджета, отметили в агентстве.

Кредитный рейтинг по шкале АКРА — субъективное мнение агентства о текущей и будущей (на горизонте до трех лет) способности региона исполнять принятые на себя финансовые обязательства.

Алтайский край по уровню рейтинга АКРА имеет равные позиции с Курской, Оренбургской, Свердловской областями.

Ранее сообщалось, что Алтайский край вошел в лидеры по росту цен в России.