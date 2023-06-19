Производители сидра обратились к Путину

Производители сидра выступили с инициативой об установлении минимальной розничной цены (МРЦ) на напиток, пишут «Ведомости».

По предварительным причинам, все пострадавшие отравились сидром

Свое обращение члены ассоциации президенту РФ Владимиру Путину.

Минимальная розничная цена на сидр должна составлять не менее чем 100 рублей за литр, уверены производители. Именно эта стоимость напитка станет эффективной мерой по борьбе с контрафактом.

Тогда производители контрафактной продукции не смогут продавать напиток ниже установленной цены. А у потребителей появится возможность покупать сидр известной и проверенной марки, указывает bfm.ru.

Под обращением подписались 40 компаний.

Ранее сообщалось, что со склада МВД украли спиртосодержащую жидкость, из которой гнали "Мистер Сидр".

После массового отравления суррогатным алкоголем в российских регионах глава МВД России Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД России по Самарской области Юрия Сафронова, сообщает пресс-центр головного ведомства.

Суррогатная партия хранилась на складе с 2012 года в качестве вещественного доказательства по другому делу.

Следователи вышли на склад, после проверок магазинов, складских помещений и транспортных средств.

Трагические цифры

Число пострадавших от "Мистера Сидра" превысило 100 человек. По информации Минздрава на 9 июня, 31 человек погиб.

Напиток выявили в различных российских регионах: Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия.