3 февраля
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Экономика

Производство мебели в Алтайском крае рухнуло более чем на четверть, а одежды — выросло почти на две трети

Алтайкрайстат опубликовал статистику о промышленном производстве в регионе за январь-декабрь 2022 год.

Экономика. Инвестиции.
Экономика. Инвестиции.
СС0

По данным крайстата, индекс промышленного производства Алтайского края за 2022 год вырос на 1,9%.

В обрабатывающих производствах сильнее всего вырос выпуск продукции в производстве одежды — на 62,7%.

Кроме того, эксперты Алтайкрайстата отмечают рост в сфере полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 42,2%, а также в производстве «прочих готовых изделий» на 29,3%.

Максимальное снижение произошло в производстве мебели — на 26,3%, резиновых и пластмассовых изделий — на 24,8%.

Ранее в Барнауле рассказали о состоянии алтайского рынка труда после пандемии и мобилизации.

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