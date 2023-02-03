Алтайкрайстат опубликовал статистику о промышленном производстве в регионе за январь-декабрь 2022 год.

По данным крайстата, индекс промышленного производства Алтайского края за 2022 год вырос на 1,9%.

В обрабатывающих производствах сильнее всего вырос выпуск продукции в производстве одежды — на 62,7%.

Кроме того, эксперты Алтайкрайстата отмечают рост в сфере полиграфической деятельности и копировании носителей информации — на 42,2%, а также в производстве «прочих готовых изделий» на 29,3%.

Максимальное снижение произошло в производстве мебели — на 26,3%, резиновых и пластмассовых изделий — на 24,8%.

Ранее в Барнауле рассказали о состоянии алтайского рынка труда после пандемии и мобилизации.