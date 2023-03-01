1 марта
Промышленность Алтая
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Экономика

Производство важного экспортного товара серьезно просело в Алтайском крае

Производство химических веществ в Алтайском крае по итогам января упало на 13,9%. При этом продукция химпрома входит в число основных экспортных товаров региона. Что еще происходило с алтайской промышленностью в январе, разбирался altapress.ru.

Химическая экспертиза, колбы.
Химическая экспертиза, колбы.

Химия, химия…

По данным краевого минпромэнерго, по сравнению с январем 2022 года на 28,2% сократилось производство серной кислоты (олеума), на 19,2% — продукции «Кучуксульфата», на 3,5% — кокса и нефтепродуктов.

Сокращение первых двух позиций министерство объясняет высокой базой предыдущего периода, третьей — зависимостью от ситуации в группе компаний (НЛМК) и в целом, на рынке металлов.

Последствия пожара на шинном заводе сказались также на производстве резиновых и пластмассовых изделий, просевшем на 40,4%. По всем вышеперечисленным позициям прогнозируется постепенное восстановление.

Вместе с тем, ряд сегментов алтайского химпрома показал рост. Так, например, выпуск удобрений увеличился на 9%, химических волокон на — 9,4%, лакокрасочных материалов — на 6,2%.

Песок. Пустыня.
Песок. Пустыня.
СС0

Со станками и песками тоже не все гладко

Добыча полезных ископаемых в Алтайском крае в январе сократилась на 4,9%. В минпромэнерго это связывают со снижением добычи известняка и песка.

Производство машин и оборудования упало на 14,2%. Меньше выпускалось сельскохозяйственного оборудования: плугов, борон, сеялок, культиваторов.

Сократился выпуск металлорежущих и деревообрабатывающих станков, а также мостовых кранов.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс».
пресс-служба минобороны РФ

Ооо, моя оборона

Драйвером алтайской промышленности в начале 2023 года стали предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), нарастившие выпуск продукции на 30%.

За счет ОПК впятеро увеличилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, почти в полтора раза — прецизионных изделий.

Также в полтора раза выросло производство одежды. Костюмов и комплектов из текстильных материалов, включающих одежду специального назначения, в минувшем январе сшито в 2,8 раза больше, чем в январе 2022 года.

Кроме того, на 14,2% выросло вагоностроение, на 21,8% — производство продовольствия, на 16,6% — добыча металлических руд.

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