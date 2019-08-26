Прокуратура продолжит проверки на «Алтайском моторном заводе»

Прокуратура Алтайского края будет добиваться полного погашения задолженности перед работниками «Алтайского моторного завода». Пока перед ними рассчитались только за июнь. Июльскую зарплату они еще не получали.

"Алтайский моторный завод" покажет все свои двигатели за 60 лет.

Напомним, прокуратура и администрация региона заставили собственника предприятия погасить июньский долг по зарплате. Почти 300 заводчан получили в общей сумме около 6,5 млн. рублей.

«Однако задолженность по заработной плате за июль перед 292 работниками „Алтайского моторного завода“ сохраняется, Поэтому проверки деятельности предприятия продолжаются», — сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Напомним, работники «АМЗ» не смогли выйти на работу, потому что у них не было денег даже на проезд в общественном транспорте. Еще в апреле завод признали банкротом. Однако с людьми не рассчитались за три месяца — с мая по июль.

После вмешательства краевых властей и прокуроров часть долга вернули. Губернатор Виктор Томенко заявил, что «Алтайский моторный завод» необходимо сохранить.

Что случилось с АМЗ?

Алтайский моторный завод, входящий в «Концерн «Тракторные заводы», 11 апреля признали банкротом за долги перед налоговой в размере почти 255 млн рублей. Годом ранее краевые власти заявляли, что концерн накопил более 100 млрд рублей долгов, главным образом перед «Внешэкономбанком». Сейчас там введено конкурсное производство.

Обанкроченный «Концерн «Тракторные заводы» пытается спастись иностранными инвестициями и новыми проектами. Власти намерены сохранить завод как машиностроительное предприятие.