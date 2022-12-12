Промежуточные итоги нацпроекта «Производительность труда» оценили на ООО «Бурановское»

Промежуточные результаты реализации национального проекта «Производительность труда» подвели 2 декабря на ООО «Бурановское». В ходе мероприятия участники подвели итоги трех месяцев оптимизации пилотного потока. Работы по улучшениям на предприятия проводятся при поддержке Регионального центра компетенций.

Так, анализируя пилотный поток «Оптимизация потока производства сырого молока», рабочая группа выявила 52 проблемы. На эталонном участке доильного зала сотрудники реализовали мероприятия по созданию удобного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур, внедрили в работу производственный анализ и инфоцентр базы.

Кроме того, в рамках реализации нацпроекта был разработан и утвержден план мероприятий по достижению целевого состояния пилотного потока, а также начато его выполнение, согласно утвержденным датам и закрепленным ответственным.

На совещании с сотрудниками пилотного потока и рабочей группы руководители направлений презентовали промежуточные результаты проекта, целевые ориентиры на следующий трехмесячный цикл внедрения улучшений.

Директор предприятия Сергей Бродников обратил внимание на важность проделанной работы и наградил участников рабочей группы за активную работу по внедрению инструментов бережливого производства дипломами и ценными подарками.

В ближайшей перспективе предприятию предстоит активная работа по внедрению мероприятий для достижения целевых показателей проекта, разработке карт КПЭ, проведению соревнования по системе 5С и системы подачи предложений, а также составлению плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков предприятия.

Дополнительно в целях тиражирования знаний в компании завершают подготовку три инструктора по инструментам бережливого производства по программе Федерального центра компетенций. Ими уже запланировано первое обучение для сотрудников других подразделений, где будет тиражироваться опыт, полученный во время работы с экспертами регионального центра компетенций.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.