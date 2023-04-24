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Экономика

5 простых вопросов об РКО: отвечает Россельхозбанк

Успех фермерского бизнеса не в последнюю очередь зависит от банка, в котором предприниматель обслуживает свои счета. Почему фермеру целесообразно открывать расчетно-кассовое обслуживание (РКО) именно в Россельхозбанке? Опорный банк АПК очень внимательно вникает в нужды фермеров, много лет с ними работает и точно знает, какие продукты и услуги больше других актуальны. В РСХБ аграриям, помимо РКО, доступны льготное кредитование, инвестиции, вклады и депозиты, лизинг и другие продукты. Рассказываем о том, как заказать расчетно-кассовое обслуживание в одном из крупнейших банков страны.

Расчетно-кассовое обслуживание в одном в Россельхозбанке.
Расчетно-кассовое обслуживание в одном в Россельхозбанке.
Источник: компания Россельхозбанк.
1
Кто может открыть РКО в РСХБ?

Открытие расчетного счета доступно любому предпринимателю, на которого оформлено юрлицо. Если вы начинающий фермер, имеете статус самозанятого или просто ведете личное подсобное хозяйство — то вы относитесь к физлицам, вам доступен банковский счет физлица, но не РКО.

2
С чего начать оформление РКО?

Оформление счета РКО в Россельхозбанке возможно в офисах или онлайн (потребуется оформить заявку через сайт банка). В первом случае вы приходите в ближайший офис Россельхозбанка в своем регионе. Во втором — заполняете простую форму на сайте, где указываете телефон, регион, ИНН и жмете кнопку «Отправить». Представитель банка оперативно свяжется с вами. В ходе личной или телефонной консультации вам озвучат условия и необходимый пакет документов, который потребуется лично принести в банк.

Предложение Россельхозбанка.
Предложение Россельхозбанка.
Источник: компания Россельхозбанк.
3
Какие тарифы РСХБ лучше подойдут начинающему фермеру?

Советуем изучить условия всех тарифов. Аграрию-новичку как нельзя лучше подойдет тарифный план «Всегда сезон», в который включено сразу три продукта:

  1. Расчетный счет. Открытие и ведение счета, внутрибанковские и внешние переводы по ДБО, переводы на счета физических лиц до 150 тыс. руб./мес., выдача наличных средств до 150 тыс. руб/мес. — бесплатно. И всего 1% от суммы за прием и пересчет наличных средств или от суммы за зачисление безналичных средств.
  2. Эквайринг. Условия — 1% от суммы операций по торговому эквайрингу, 1 день на зачисление средств на расчетный счет.
  3. Онлайн-касса. Аренда оборудования с фискальным накопителем при обороте от 250 тыс. руб., регистрация кассы в госорганах и техподдержка 24/7 — бесплатно. Кроме того, с тарифным планом вы получаете: бесплатный выпуск и годовое обслуживание бизнес-карты фермера, Мобильный банк для управления бизнесом, Интернет-банк с лучшими условиями по продуктам и онлайн-кассу с личным кабинетом и легким управлением товарной линейкой.

Тарифный план «Всегда сезон» могут подключить только новые клиенты банка, у которых на момент открытия расчетного счета в рублях отсутствуют в течение 3 месяцев другие действующие расчетные счета в рублях или иностранной валюте в рамках одного филиала банка.

4
Как быстро подключается РКО в РСХБ?

Чтобы открыть расчетно-кассовый счет в Россельхозбанке, потребуется всего несколько минут. Зарезервируйте счет на сайте, заполнив простую онлайн-заявку. Сразу после этого станут доступны приходные операции по счету. Клиенту бесплатно оформляются реквизиты, которыми он может пользоваться для получения переводов от физлиц и юрлиц. В течение 30 дней придите в офис банка для подписания договора на РКО.

5
Какие дополнительные бонусы я получу вместе с РКО?

В любом из тарифов РКО вы получаете бесплатный доступ к маркеплейсам Своё Родное и Своё Фермерство. А это самый легкий путь к реализации фермерской продукции. Вам не нужно будет платить за продвижение личного сайта: собственный онлайн-магазин можно создать на уже работающем маркетплейсе. Он предлагается к использованию с уже подключенными логистическими и платежными сервисами. Консультанты проконсультируют по наполнению и описанию товара, а вы практически сразу начнете получать заказы.

Кстати, пользователи экосистемы «Своё» могут удаленно вести бухгалтерию, оформлять документы или при необходимости получить советы от юриста. В разделе банковских услуг фермер может получить поддержку и онлайн оформить льготный кредит, а также застраховать внутри экосистемы имущество, продукцию, животных или технику.

АО «Россельхозбанк»

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