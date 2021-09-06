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Экономика

Прожиточный минимум на 2022 год в Алтайском крае увеличился на 427 рублей

В Алтайском крае прожиточный минимум на 2022 год в среднем составит 11 092 рубля, сообщает правительство региона.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

Соответствующее постановление о «минимуме» в краевом правительстве подписали 2 сентября.

«По сравнению с текущим годом величина прожиточного минимума увеличилась на 4%, притом что по РФ рост составил 2,5%", — подчеркнули власти.

В среднем минимум составит 11 092 рубля (+427 за год), для трудоспособного населения — 12 090 (+602), для пенсионеров — 9 956 (+383), для детей — 11 035 (+424).

Напомним, с 1 января 2021 года средний минимум в регионе устанавливали на уровне 10 665 рублей, для трудоспособного населения — 11 488, для пенсионеров — 9 573, для детей — 10 611.

В правительстве отметили, что величину на 2022 год установили в соответствии с новыми правилами, утвержденными постановлением правительства РФ.

«Согласно правилам при расчете прожиточного минимума в регионе на 2022 год руководствовались нормой о росте показателя не ниже прогнозируемого индекса потребительских цен», — пояснили власти.

Ранее сообщали, что Алтайский край не сильно привлекает работников, согласно рейтингу по индексу рынка труда.

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