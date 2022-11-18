Птица высокого полета. Аэропорт Барнаула побил исторические рекорды

Аэропорт Барнаула вышел на исторический максимум. За январь-октябрь 2022 года через него прошло 539 тыс. пассажиров. По итогам года прогнозируется перевозка порядка 611 тыс. человек.

Минтранс поддерживает и удваивает

На пресс-конференции в алтайском краевом минтрансе 17 ноября замглавы ведомства Дмитрий Коровин отметил, что это не предел и после реализации инвестпроекта «Новапорт Холдинг» по реконструкции аэропорта пассажиропоток можно будет нарастить до 1,15 млн человек.

Дмитрий Коровин,

замглавы краевого минтранса:

Сегодня заграничные перевозки, как вы знаете, закрыты, и Алтай снова становится точкой притяжения, более интересными для туризма. Мы всегда были аэропортом-пятисоттысячником, то есть выше 500 тыс. пассажиров не поднимались. 530 тыс. был максимум, потом падали до 278 тыс. — в период коронавируса. Но вот октябрь показал очень интересный результат

В 2023 году появится новый авиарейс: Барнаул — Челябинск. Соответствующее соглашение и договоры министерство будет подписывать после выхода закона о бюджете. Сохранятся рейсы в Новосибирск, Омск, Казань, Екатеринбург, Красноярск.

Дмитрий Коровин. Максим Стрелковский.

А нужна ли аэропорту Барнаул реконструкция?

Международные перевозки по барнаульскому аэропорту упали со 100 до 26−28 тыс. человек, однако пассажиропоток все равно вырос — за счет внутренних перелетов. Если возобновится международное сообщение, то пассажиропоток может вырасти вдвое. Поэтому от планов реконструкции аэропорта никто отказываться не намерен.

Антон Воронов,

министр транспорта Алтайского края:

Если раньше 500 тыс. пассажиров было совокупно по внутренним и внешним перелетам, то теперь только по внутренним 600 тыс. будет. Поэтому даже для одних внутренних перелетов стоит говорить о реконструкции.

Презентация проекта нового аэровокзала в барнаульском аэропорту. altapress.ru

Как продвигается инвестпроект

Реконструкция барнаульского аэропорта включает в себя строительство нового аэровокзального комплекса и переоборудование уже имеющегося здания в международный аэропорт. Над проектом уже работают специалисты, стоимость работ составила 70 млн рублей. На Госэкспертизу его планируют отправить в конце 2023 года, а завершение строительства назначено на 2026 год.

Также Дмитрий Коровин опроверг слухи о грядущих сокращениях штата. По его словам, до окончания инвестпроекта сотрудников аэропорта сокращать не будут. Финансовые органы у предприятия укрупнились, однако все рабочие места сохраняются. Вместе с тем, неизвестной остается судьба диспетчеров, поскольку они числятся не в штате аэропорта, а в федеральной структуре.