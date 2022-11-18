18 ноября
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Экономика

Птица высокого полета. Аэропорт Барнаула побил исторические рекорды

Аэропорт Барнаула вышел на исторический максимум. За январь-октябрь 2022 года через него прошло 539 тыс. пассажиров. По итогам года прогнозируется перевозка порядка 611 тыс. человек.

Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Как аэропорт работает на развитие экономики региона.
Международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова.

Минтранс поддерживает и удваивает

На пресс-конференции в алтайском краевом минтрансе 17 ноября замглавы ведомства Дмитрий Коровин отметил, что это не предел и после реализации инвестпроекта «Новапорт Холдинг» по реконструкции аэропорта пассажиропоток можно будет нарастить до 1,15 млн человек.

Дмитрий Коровин,
замглавы краевого минтранса:

Сегодня заграничные перевозки, как вы знаете, закрыты, и Алтай снова становится точкой притяжения, более интересными для туризма. Мы всегда были аэропортом-пятисоттысячником, то есть выше 500 тыс. пассажиров не поднимались. 530 тыс. был максимум, потом падали до 278 тыс. — в период коронавируса. Но вот октябрь показал очень интересный результат

В 2023 году появится новый авиарейс: Барнаул — Челябинск. Соответствующее соглашение и договоры министерство будет подписывать после выхода закона о бюджете. Сохранятся рейсы в Новосибирск, Омск, Казань, Екатеринбург, Красноярск.

Дмитрий Коровин.
Дмитрий Коровин.
Максим Стрелковский.

А нужна ли аэропорту Барнаул реконструкция?

Международные перевозки по барнаульскому аэропорту упали со 100 до 26−28 тыс. человек, однако пассажиропоток все равно вырос — за счет внутренних перелетов. Если возобновится международное сообщение, то пассажиропоток может вырасти вдвое. Поэтому от планов реконструкции аэропорта никто отказываться не намерен.

Антон Воронов,
министр транспорта Алтайского края:

Если раньше 500 тыс. пассажиров было совокупно по внутренним и внешним перелетам, то теперь только по внутренним 600 тыс. будет. Поэтому даже для одних внутренних перелетов стоит говорить о реконструкции.

Презентация проекта нового аэровокзала в барнаульском аэропорту.
Презентация проекта нового аэровокзала в барнаульском аэропорту.
altapress.ru

Как продвигается инвестпроект

Реконструкция барнаульского аэропорта включает в себя строительство нового аэровокзального комплекса и переоборудование уже имеющегося здания в международный аэропорт. Над проектом уже работают специалисты, стоимость работ составила 70 млн рублей. На Госэкспертизу его планируют отправить в конце 2023 года, а завершение строительства назначено на 2026 год.

Также Дмитрий Коровин опроверг слухи о грядущих сокращениях штата. По его словам, до окончания инвестпроекта сотрудников аэропорта сокращать не будут. Финансовые органы у предприятия укрупнились, однако все рабочие места сохраняются. Вместе с тем, неизвестной остается судьба диспетчеров, поскольку они числятся не в штате аэропорта, а в федеральной структуре.

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