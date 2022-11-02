2 ноября
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Жизнь

Барнаульский аэропорт перешел на новое расписание

Барнаульский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание с 30 октября. Рассказываем, как оно изменилось.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
Самолет в небе. Авиасообщение. Туман.
CC0

Новое расписание будет действовать до 25 марта 2023 года.

Рейсы «Барнаул-Москва» будут выполнять «Уральские авиалинии», S7 и «Победа» — до трех полетов в сутки.

«Победа» переведет рейсы из аэропорта Внуково в Шереметьево с 16 ноября. При этом время вылета будет прежним.

Авиакомпания «ИрАэро» будет осуществлять полеты в Иркутск и Новый Уренгой. Для Барнаула это новые рейсы.

«Инструктажи с сотрудниками проведены, произведено техническое обслуживание всей аэродромной техники, проверены наземное оборудование и другие системы», — уточнили в пресс-службе аэропорта.

Ранее барнаульский аэропорт задержал рейсы из-за снегопада.

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