Контрабандистов-туристов с 45 слитками золота поймали в столичном аэропорту. Подробности

Оперативники задержали шестерых курьеров с 225 кг золота в международном аэропорту «Внуково».

Чтобы вывезти 45 слитков (на 800 млн рублей), в ОАЭ контрабандисты разделились на две группы, сообщают в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

Что произошло

Первая группа контрабандистов решила якобы улететь с драгоценными слитками в Ереван. Армения входит в состав ЕАЭС (Евразийский экономический союз), поэтому таможенный контроль пассажиров не проводят.

Вторая группа прикинулась туристами и с пустой ручной кладью «путешественники» прошли зону таможенного контроля, чтобы улететь в Дубай.

Задержание

Затем контрабандисты встретились в нейтральной зоне аэропорта и обменялись сумками. Их задержали бдительные таможенники.

Возбуждено сразу четыре уголовных дела.

Кому предназначался груз — пока не сообщают.

Ранее ЦБ сообщал, что запасы золота в банках упали на 20% за два месяца.