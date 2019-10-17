Путин нацелил российскую «оборонку» на медицину и переработку отходов

По словам российского лидера, «пик поставок вооружения в рамках гособоронзаказа в целом пройден», а поэтому перед оборонной промышленностью стоит задача по увеличению выпуска гражданской продукции.
Путин особо подчеркнул, что эта продукция должна быть высокотехнологичной и конкурентной.
Президент также акцентировал внимание на том, что большие перспективы для реализации гражданской продукции «открываются в рамках выполнения национальных проектов».
«Особенно нужна медицинская, строительно-дорожная техника, телекоммуникационные системы и оборудование для переработки отходов и мусора», — сказал глава государства.