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31 марта 4°C
Коронавирус

Путин назвал Россию «большой семьей, в которой не без урода»

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости жесткого пресечения любых попыток спекуляции и монопольного взвинчивания цен в ситуации с распространением COVID-19, пишет «Парламентская газета».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Напомним, 30 марта Путин провел онлайн-совещании с полпредами в федеральных округах и дал ряд поручений по ситуации с коронавирусом.

Президент поручил полпредам контролировать цены на продукты питания, лекарства, антисептики, медицинские маски и не только.

«Хочу подчеркнуть… наша страна — это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода. Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что по товарам жизненной необходимости в России уже создан необходимый запас и резерв.

”Путин идёт в магазин”. Никитина Лариса, 6 лет, г. Барнаул
«Путин идёт в магазин». Никитина Лариса, 6 лет, г. Барнаул

Также Путин попросил полпредов отслеживать положение дел в «продуктовой области» и вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в рознице.

Кроме того, глава государства призвал не допустить любых попыток ограничить товарные потоки между регионами.

Говоря о борьбе с коронавирусом Путин отметил, что Россия выиграла время в борьбе с инфекцией, и даже если кому-то меры кажутся избыточными, то, как говорится, «береженого — бог бережет».

Также Путин поручил полпредам лично контролировать работу по оказанию помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции.

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