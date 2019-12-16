Путин отменил банковский роуминг в России

Это значит, что в стране не будут взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.

Из документа следует, что размер комиссии при переводе средств со счета на счет между физлицами внутри одного банка не может быть обусловлен открытием банковских счетов в разных обособленных (внутренних структурных) отделениях банка.

Ранее о необходимости избавить россиян от банковского роуминга заявил глава федерального правительства Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы.

Закон предусматривает вступление в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования для приведения банками своих тарифов в соответствие с устанавливаемыми требованиями на всей территории РФ.