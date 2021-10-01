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Экономика

Путин поручил дать Центробанку право ограничивать число потребкредитов

Президент РФ Владимир Путин поручил принять закон, наделяющий ЦБ правом количественно ограничивать потребительские кредиты.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

Речь идет о необеспеченных кредитах, которые выдают банки и микрофинансовые организации, передает «Прайм». Поручение адресовано правительству, Госдуме и ЦБ. Президент дал им срок до 1 декабря.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть целесообразность повышения с 7% до 10% ВВП порога, при котором можно тратить средства Фонда национального благосостояния.

Исключение будет сделано только для инфраструктурных проектов, пишет bfm.ru.

Эту задачу правительство должно решить до 15 октября.

Между тем задолженность физических лиц в России перед банками по итогам первого полугодия достигла показателя в 23,9 трлн рублей.

По информации Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в июне текущего года российские банки выдали 1,7 млн потребительских кредитов. Это — абсолютный рекорд по количеству одобренных заявок.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 53%, с маем — на 8%.

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