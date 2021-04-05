Путин потребовал повысить доходы жителей Алтайского края и Республики Алтай

Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными чиновниками добиться повышения реальных доходов населения в девяти «отстающих» регионах РФ, сообщается на сайте Кремля. В этот список попали Алтайский край и Республика Алтай.

«Правительству обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал», — говорится в отчете по итогам совещания главы РФ с членами правительства.

Путин потребовал доложить о целевых результатах до 1 июля 2021 года, а затем — каждые шесть месяцев.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

К «отстающим» регионам относятся республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашская Республика, Алтайский край, Курганская и Псковская области.

Ранее сообщалось, что Алтайский край и еще несколько регионов со слабыми экономиками могут стать пилотными при реализации Стратегии социально-экономического развития России до 2030 года