Путин предложил «Газпрому» определиться с маршрутом строительства газопровода «Алтай»

Газопровод «Алтай», строительство которого из России в Китай обсуждается уже много лет, может пройти не через Алтайский край, а через Монголию.

Накануне стало известно, что президент страны Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру изучить проект поставок газа из России в Китай транзитом через Монголию. При этом Путин намекнул, что считает такой вариант «вполне реалистичным».

Возможность строительства газопровода в рамках проекта «Сила Сибири-2» мощностью 30 млрд кубометров в год обсуждают на протяжении 15 лет. Изначально предполагалось, что трубопровод пойдет с Ямала по действующей системе до Алтая, а затем — через российско-китайскую границу в горах между Казахстаном и Монголией.

Однако против этого резко выступили экологи и ЮНЕСКО. Дело в том, что по проекту газопровод проходил через плато Укок — священное место для коренного населения Республики Алтай. Плато входит в состав объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая».

В связи с этим Владимир Путин в июне прошлого года заявил, что полностью поддерживает предложения экологов и местных жителей — плато Укок не должно пострадать.

К тому же «Газпрому» пока не удалось договориться с китайской стороной о цене за поставляемый газ.