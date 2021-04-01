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Экономика

Путин пригрозил губернаторам «ловушкой»

Президент РФ Владимир Путин потребовал от чиновников всех уровней ответственно относиться к бюджету. На совещании с правительством он напомнил о ситуациях, когда казна некоторых регионов «оказывалась в ловушке», потому что власти предпочитали бюджетным кредитам коммерческие.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов. На мое удивление, выяснилось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг», — сказал Путин.

По его словам, до сих пор остается открытым вопрос, зачем губернаторы так поступали, пишет «Росбалт».

«Лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую», — пригрозил он.

Проблема серьезная, подчеркнул Путин, и ее необходимо решать, что и должно сделать правительство.

Стенограмма размещена на сайте Кремля.

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