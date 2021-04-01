Путин пригрозил губернаторам «ловушкой»

«Хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов. На мое удивление, выяснилось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг», — сказал Путин.