Путин пригрозил губернаторам «ловушкой»

«Хорошо помню, как мы организовывали работу, связанную с реструктуризацией кредитной задолженности регионов. На мое удивление, выяснилось тогда, что некоторые руководители регионов, имея возможность взять своевременно бюджетные кредиты либо даже заместить своевременно, этого не делали, а предпочитали по накатанной брать дорогие деньги в кредитных организациях и накапливать так называемый небюджетный долг», — сказал Путин.
По его словам, до сих пор остается открытым вопрос, зачем губернаторы так поступали, пишет «Росбалт».
«Лучше бы их самих поместить в ловушку соответствующую», — пригрозил он.
Проблема серьезная, подчеркнул Путин, и ее необходимо решать, что и должно сделать правительство.
Стенограмма размещена на сайте Кремля.