Путин призвал освободить от налога семьи, которые после рождения ребенка поменяют жилье

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья для покупки нового, сообщает РИА «Новости» .

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», — сказал Путин на съезде «Единой России».

Он напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

Эта сумма, подчеркнул президент, для семьи является значительной — именно этих денег порой не хватает для того, чтобы семья при рождении ребенка могла быстрее купить новое жилье.

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — обратился Путин к единороссам.

Как показывает практика, инициативу президента реализуют с вероятностью 100%. На этом же съезде Путин призвал объединиться, чтобы и доходы повысить к 2026 году, и до этого успеть привиться.