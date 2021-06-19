19 июня
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Экономика

Путин призвал освободить от налога семьи, которые после рождения ребенка поменяют жилье

Президент России Владимир Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья для покупки нового, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», — сказал Путин на съезде «Единой России».

Он напомнил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог.

Эта сумма, подчеркнул президент, для семьи является значительной — именно этих денег порой не хватает для того, чтобы семья при рождении ребенка могла быстрее купить новое жилье.

«Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», — обратился Путин к единороссам.

Как показывает практика, инициативу президента реализуют с вероятностью 100%. На этом же съезде Путин призвал объединиться, чтобы и доходы повысить к 2026 году, и до этого успеть привиться.

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