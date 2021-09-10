Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для создания единой валюты России и Белоруссии необходима единая макроэкономическая политика, сообщает РИА «Новости» .

9 сентября в Москве прошли переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

На пресс-конференции после встречи Лукашенко напомнил о перспективе единой валюты и сложностях. Ранее ЦБ обоих государств заявили, что пока не готовы к этому.

В свою очередь Путин отметил, что к такому сложному вопросу нужно подходить постепенно.

«Важно как раз проведение единой макроэкономической политики. Вот первые шаги сделаны в этом. Я говорил, что Центральные банки России и Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все — подход к более сложному и тяжелому снаряду», — подчеркнул президент.

Также Путин указал на то, что некоторые европейские страны сталкиваются с проблемами из-за единой валюты внутри ЕС.

«Поэтому нам нужно очень аккуратно действовать, анализировать плюсы и минусы, положительные стороны наших соседей и отрицательные примеры. Мы стараемся это делать», — подчеркнул он.

Напомним, в 2019 году спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила за «единые рубли» для России и Белоруссии.