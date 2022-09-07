Путин заявил, что российские авиаперевозчики сформировали заказ на 500 отечественных самолетов

«Российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая „Аэрофлот“, сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов — примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Соглашение

«Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение на 339 лайнеров до 2030 года. Флагманом авиаперевозчика станет МС-21 — всего 210 лайнеров пополнят авиапарк. Также авиакомпания намерена приобрести 40 Ту-214 и «Суперджеты». Ранее сообщалось, что ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100

Первые поставки начнутся в 2023 году, пишет РБК. Сумма контракта составила более 1 трлн рублей. 45 машин планирует получить авиакомпания «Аврора».

Крупным заказчиком российских самолетов является подконтрольная «Ростеху» Red Wings.

По мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отечественные самолеты должны будут заменить «Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию».

Взлет акций

Акции «Аэрофлота» взлетели в начале торгов на Московской бирже 7 сентября на 7%. Бумаги «Объединенной авиастроительной корпорации» подорожали сразу на 26%.

Это произошло сразу на фоне соглашения о намерениях приобрести крупную партию самолетов российского производства.