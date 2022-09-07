7 сентября
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Экономика

Путин заявил, что российские авиаперевозчики сформировали заказ на 500 отечественных самолетов

Российские авиаперевозчики сформировали заказ примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Самолет МС-21.
Самолет МС-21.
kremlin.ru

«Российскую отрасль авиаперевозок ожидает системное перевооружение. Наши авиакомпании, включая „Аэрофлот“, сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов — примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства», — сказал Путин на Восточном экономическом форуме.

Соглашение

«Аэрофлот» и «Объединенная авиастроительная корпорация» подписали соглашение на 339 лайнеров до 2030 года. Флагманом авиаперевозчика станет МС-21 — всего 210 лайнеров пополнят авиапарк. Также авиакомпания намерена приобрести 40 Ту-214 и «Суперджеты». Ранее сообщалось, что ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100

Первые поставки начнутся в 2023 году, пишет РБК. Сумма контракта составила более 1 трлн рублей. 45 машин планирует получить авиакомпания «Аврора».

Крупным заказчиком российских самолетов является подконтрольная «Ростеху» Red Wings.

По мнению главы «Ростеха» Сергея Чемезова, отечественные самолеты должны будут заменить «Boeing и Airbus, которые вряд ли когда-нибудь еще будут поставляться в Россию».

Взлет акций

Акции «Аэрофлота» взлетели в начале торгов на Московской бирже 7 сентября на 7%. Бумаги «Объединенной авиастроительной корпорации» подорожали сразу на 26%.

Это произошло сразу на фоне соглашения о намерениях приобрести крупную партию самолетов российского производства.

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