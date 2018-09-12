Путина удивил размер зарплаты сотрудников верфи в Приморском крае

11 сентября, во время визита на судостроительное предприятие «Звезда» в Приморском крае, Владимир Путин поинтересовался зарплатой сотрудников. Рабочие назвали цифру, которая удивила президента, сообщил РБК.

Путин спросил: «Здравствуйте! Как вам поживается? Как работается?». «Прекрасно работается, хорошо», — ответили президенту из толпы. Президент задал вопрос о зарплате стоящей перед ним женщине. Она, замявшись, сказала, что она «начальник» и получает 100 тыс. руб. «А средняя на предприятии примерно какая? Около 90 ?» — спросил Путин. В это время из толпы послышались отдельные реплики с возражениями: «Нет, что вы! 30−40 тыс.», — сказала работница, стоявшая за президентом.

Этим замечаниям из толпы президент удивился. «30−40 — это как по краю, — отметил глава государства. — Я знаю: в крае средняя — 40». После короткой паузы в разговор вновь вмешалась женщина, беседовавшая с президентом: «Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тыс.». «Ну, отдел кадров знает», — сказал Путин.

Дальневосточный завод «Звезда» — это ведущее предприятие по ремонту подлодок Тихоокеанского флота. В 2009 году на заводе был заложен новый судостроительный комплекс, на который и приехал Владимир Путин. На новой верфи президент принял участие в закладке танкера «Санкт-Петербург» класса «Афрамакс». Вместе с ним на церемонии присутствовал глава «Роснефти» Игорь Сечин. После торжественной церемонии на танкере Путин и Сечин направились к рабочим.

Президент отметил уникальность строящегося судостроительного комплекса и реализуемых здесь производственных проектов. В ходе беседы глава государства также указал на необходимость своевременного решения социальных вопросов, касающихся, в частности, строительства жилья, детских садов, школ в регионе.

На сайте Кремля была сненограмма встречи, но ее удалили. Осталось только видео.