Сбербанк посчитал удручающую среднюю зарплату молодых специалистов в Алтайском крае.

Сбербанк опубликовал отчет о средних зарплатах молодых специалистов в России. В начале карьеры люди в возрасте до 25 лет получают около 22 тысяч рублей в месяц. Алтайский край вошел в тройку аутсайдеров с показателем 18,2 тыс. рублей, пишет РБК .

Наиболее высоким уровень средних зарплат молодежи на старте карьеры оказался в Чукотском автономном округе — там предприятия готовы предложить 21-летним специалистам оклад в 28,3 тыс. руб. в месяц — и в Чечне (27 тыс. руб.) Высокие зарплаты новичкам также платят в Магаданской области и на Камчатке (26,3 тыс. руб.).

В Москве 21-летнему работнику платят 20 тыс. руб., 25-летнему — 40 тыс. руб. В Санкт-Петербурге — 21 тыс. и 30,7 тыс. руб. соответственно.



Самые низкие зарплаты 25-летние россияне получают в Республике Северная Осетия — Алания (в среднем 16,5 тыс. руб.), в Карачаево-Черкесии (16,9 тыс. руб.) и в Алтайском крае (18,2 тыс. руб.).

Сбербанк отчитался, что заплаты выше в сферах добыча полезных ​ископаемых, а также сфера страхования и финансов. Очень низкий старт — 6,6 тыс. рублей в месяц — у работников сферы образования. Но к 25 годам они начинают получать около 20 тыс. рублей в месяц.