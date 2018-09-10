Обещали другое. Алтайский край возглавил регионы с самой низкой зарплатой

Росстат обнародовал данные о средней заработной плате в России в первом полугодии 2018 года. По данным ведомства, регионом с самой маленькой зарплатой в стране является Алтайский край. У нас жители в среднем получают 24 402 руб. в месяц. При этом средний показатель по стране равняется 42 555 руб.

Больше всех зарабатывают жители Ямало-Ненецкого АО, где средняя зарплата равна 100 617 руб. На втором месте идут жители Чукотки — 98 291 руб. Москвичи на третьем месте — 82 729 руб. И им всего немного уступают магаданцы — 82 471 руб.

На втором месте с конца после Алтайского края по показателю средней заработной платы идут жители Карачаево-Черкесии — 24 481 рубль.

На третьем месте среди регионов с самой низкой зарплатой стоят жители Чеченской республики, где еще в прошлом десятилетии шла война (режим КТО был отменен в 2019 году) — 24 873 руб. Чуть богаче жители Ивановской области, здесь средняя зарплата составляет 24 874 рубля.

В августе 2018 года врио губернатора Виктор Томенко поставил задачу поднять среднюю зарплату по Алтайскому краю до 39 тысяч рублей за ближайшие 5 лет.

Что обещали власти 8 лет назад

Любопытно, что в 2010 году у барнаульских властей при составлении концепции долгосрочного социально-экономического развития краевого центра до 2020 года были исправлены показатели в программе развития города на 2008−2017 годы. В рамках этих изменений было обозначено, что в 2017 году средняя зарплата в Барнауле будет 55 000 руб.

На момент составления этих планов она была чуть больше 15 000. Но тогдашний мэр Барнаула Владимир Колганов заявил по этому поводу: «Возможно, задачи завышены, но стремиться к ним надо».