Директор барнаульского тепличного комбината «Индустриальный» прокомментировал обыски

По его словам, при процедуре обыска он лично не присутствовал.
Михаил Комиссаров,
директор тепличного комбината «Индустриальный»:
Комментировать действия сотрудников полиции я считаю нетактичным. Могу лишь заверить, что предприятия работает в штатном режиме. На вкусовых свойства и цене нашей продукции прошедшие обыски не отразятся.
По версии Политсиб.ру, выемка документов может быть связана с расследованием в отношении ряда сотрудников комбината, которые могут оказаться причастны к получению взяток при проведении тендеров.
Что происходит на «Индустриальном»?
В 2018 году на единственном тепличном предприятии региона произошел ряд существенных изменений. В начале года комбинат, 100% акций которого находится в собственности Алтайского края, был включен в программу приватизации.
В качестве потенциального покупателя тогда называлась «Сибирская генерирующая компания». Однако в дальнейшем СГК отказалась от участия в торгах. Комментировать это в компании не стали.
Осенью 2018 года на «Индустриальном» произошла смена руководства. В октябре предприятие покинул Иван Зырянов, возглавлявший его с 1996 года. До этого момента три месяца он находился на больничном.
Параллельно с этим проходила информация о финансовых трудностях на предприятии. В декабре 2018 года по требованию Госинспекции по труду работникам комбината выплатили свыше 11 млн рублей долгов по заработной плате.
«Индустриальный» входит в число самых крупных должников по поставкам газа.