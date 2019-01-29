Директор барнаульского тепличного комбината «Индустриальный» прокомментировал обыски

29 января в первой половине дня в офисе тепличного комбината «Индустриальный» сотрудники УЭБиПК при поддержке бойцов Росгвардии провели выемку документов. Директор предприятия Михаил Комиссаров подтвердил этот факт.

По его словам, при процедуре обыска он лично не присутствовал.

Михаил Комиссаров,

директор тепличного комбината «Индустриальный»:

Комментировать действия сотрудников полиции я считаю нетактичным. Могу лишь заверить, что предприятия работает в штатном режиме. На вкусовых свойства и цене нашей продукции прошедшие обыски не отразятся.

По версии Политсиб.ру, выемка документов может быть связана с расследованием в отношении ряда сотрудников комбината, которые могут оказаться причастны к получению взяток при проведении тендеров.

Что происходит на «Индустриальном»?

В 2018 году на единственном тепличном предприятии региона произошел ряд существенных изменений. В начале года комбинат, 100% акций которого находится в собственности Алтайского края, был включен в программу приватизации.

В качестве потенциального покупателя тогда называлась «Сибирская генерирующая компания». Однако в дальнейшем СГК отказалась от участия в торгах. Комментировать это в компании не стали.

Открытие тепличного комплекса предприятия «Индустриальный». Село Старобелокуриха Алтайского района , декабрь 2011 года. Олег Богданов

Осенью 2018 года на «Индустриальном» произошла смена руководства. В октябре предприятие покинул Иван Зырянов, возглавлявший его с 1996 года. До этого момента три месяца он находился на больничном.

Параллельно с этим проходила информация о финансовых трудностях на предприятии. В декабре 2018 года по требованию Госинспекции по труду работникам комбината выплатили свыше 11 млн рублей долгов по заработной плате.

«Индустриальный» входит в число самых крупных должников по поставкам газа.