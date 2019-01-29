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Экономика
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Директор барнаульского тепличного комбината «Индустриальный» прокомментировал обыски

29 января в первой половине дня в офисе тепличного комбината «Индустриальный» сотрудники УЭБиПК при поддержке бойцов Росгвардии провели выемку документов. Директор предприятия Михаил Комиссаров подтвердил этот факт.

Новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Новые теплицы акционерного общества "Индустриальный" в Барнауле.
Барнаульская сетевая компания.

По его словам, при процедуре обыска он лично не присутствовал.

Михаил Комиссаров,
директор тепличного комбината «Индустриальный»:

Комментировать действия сотрудников полиции я считаю нетактичным. Могу лишь заверить, что предприятия работает в штатном режиме. На вкусовых свойства и цене нашей продукции прошедшие обыски не отразятся.

По версии Политсиб.ру, выемка документов может быть связана с расследованием в отношении ряда сотрудников комбината, которые могут оказаться причастны к получению взяток при проведении тендеров.

Что происходит на «Индустриальном»?

В 2018 году на единственном тепличном предприятии региона произошел ряд существенных изменений. В начале года комбинат, 100% акций которого находится в собственности Алтайского края, был включен в программу приватизации.

В качестве потенциального покупателя тогда называлась «Сибирская генерирующая компания». Однако в дальнейшем СГК отказалась от участия в торгах. Комментировать это в компании не стали.

Открытие тепличного комплекса предприятия &quot;Индустриальный&quot;. Село Старобелокуриха Алтайского района, декабрь 2011 года.
Открытие тепличного комплекса предприятия «Индустриальный». Село Старобелокуриха Алтайского района, декабрь 2011 года.
Олег Богданов

Осенью 2018 года на «Индустриальном» произошла смена руководства. В октябре предприятие покинул Иван Зырянов, возглавлявший его с 1996 года. До этого момента три месяца он находился на больничном.

Параллельно с этим проходила информация о финансовых трудностях на предприятии. В декабре 2018 года по требованию Госинспекции по труду работникам комбината выплатили свыше 11 млн рублей долгов по заработной плате.

«Индустриальный» входит в число самых крупных должников по поставкам газа.

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