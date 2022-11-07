Работать и выживать. Как алтайские пищевики добывают сырье, запускают заводы и «отжимают» сети

2022 год для пищевой перерабатывающей промышленности легким уж точно не был. Зимой серьезно снизились объемы производства по многим направлениям. Затем, с началом специальной военной операции, резко осложнился экспорт продукции и импорт ингредиентов и оборудования. Пришлось экстренно перестраивать все работу. И только к осени общие показатели работы отрасли начали выравниваться. Однако ряд фундаментальных проблем еще предстоит решить. Как это сделать и что «пищевку» ждет дальше, ведущие представители сектора обсудили на экспертном совете ИД «Алтапресс».

О чем говорит статистика

Январь 2022 года отрасль пережила тяжело — индекс промпроизводства за первый месяц рухнул сразу на 13%. Александр Большаков, руководитель Алтайпищепрома, объясняет: на ситуации сказались несколько факторов.

Во-первых, большое количество нерабочих дней, которые всегда дают о себе знать. Во-вторых, слишком высокая конкуренция, заставлявшая предприятия снижать объемы, чтобы не работать «на склад».

Февраль для «пищевиков» тоже был не сладкий — разрыв внешних связей, резкий скачок курса доллара, подорожавшие кредиты и неопределенность. «Несмотря на это, в тот сложный момент ни одно предприятие не остановило работу», — заметил Большаков.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова

Выходить из пике алтайская пищевая промышленность начала только в апреле, а по итогам девяти месяцев отрасль чуть-чуть, но все же превысила показатели прошлого года — 100,1%.

Руководитель Алтайпищепрома рассчитывает, что по итогам 2022-го «пищевка» сработает с плюсом.

Что происходит в отраслях

Молочная отрасль

В 2021 году Алтайский край впервые за много лет уступил Московской области лидерство по выпуску сыров в России. Увы, в 2022-ом тенденция продолжилась. По официальным данным, в январе-сентябре производство этого продукта сократилось еще на 8%.

Денис Зюзин, генеральный директор компании «Киприно», объяснил: на рынке отмечается серьезный дефицит сырого молока. Только на его предприятия, а их в общей сложности шесть, приходится завозить из Новосибирской области ежедневно порядка 600 тонн молока. Все оно — высшего сорта.

То сырье, что есть в Алтайском крае, качественным требованиям сыроделов отвечает не всегда.

«Я недавно смотрел рейтинг 30-ти самых эффективных молочных хозяйств в России. Из Алтайского края там нет ни одного представителя. Тогда какими мы можем быть лидирующими сыроделами? В качественные параметры молока необходимо вкладываться и деньгами, и усилиями. Сегодня же мы видим другую картину: ряд собственников в Алтайском крае расстаются с животноводством, потому что это долгая и хлопотливая история», — отметил Зюзин.

При этом Зюзин не исключает, что ситуация может частично выправиться, если в регионе будут запущены два молочных проекта — в Тальменском и Заринском районах. В этом случае предложение молока может увеличиться на 300−350 тонн в день.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова

«Но это будет молоко не дешевое, при этом Алтайский край выпускает сыр преимущественно в эконом- и среднем сегменте», — сообщил руководитель «Киприно».

Несмотря на сложности, компания все равно идет с плюсом к уровню прошлого года по продажам. Есть, правда, сложности с реализацией премиум-сыров. Так, в начале года компания заложила партию сыра «Пармезан», себестоимость которого составляет более 600 рублей.

При этом импортные аналоги, привезенные из Чили, за счет нынешнего курса рубля на полках магазинов стоят уже 559 рублей. «Вот и думаем, что с нашим сыром теперь делать», — признается Зюзин.

С торговыми сетями сыроделам всегда было сложно — конкуренция между производителями большая, ритейлеры избалованы вниманием.

Компания «Киприно» запустила новый завод по фасовке сыра Пресс-служба Алтайпищепрома

Олег Махнаков, директор молокоперерабатывающего завода «Рикон» в Калманском районе, объясняет, что с введением обязательной маркировки все стало еще сложнее.

Олег Махнаков,

генеральный директор завода «Рикон»:

Система «Честный знак» предупреждает: 2% штрихкодов может быть браком. 60 копеек стоит каждый штрихкод. Вроде бы немного. Но мы клеим его на продукцию стоимостью точно не 60 копеек. Если же информация не считывается, качественный сыр считается браком. Такую продукцию забрать мы не можем. Ее утилизируют сами магазины, а мы за это еще и платим. Уровень затрат несопоставим.

Зерноперерабатывающая отрасль

Мукомольно-крупяной отрасли края в отличие от молочной было все же полегче. Об этом говорят и сами участники рынка, и данные статистики. Так, в производстве муки регион за девять месяцев прирос на 2%, а, например, «Алейскзернопродукт» — сразу на 3%.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова

На сегодняшний день у предприятия наибольшие показатели роста отмечаются по крупам и хлопьям. Есть и еще одно перспективное направление. В 2022 году «Алейскзернопродукт» запустил современное производство кормов для собак и кошек. Ассортимент пока ограничен, рассказала коммерческий директор компании Наталья Мамаева.

К концу года на предприятии планируют полностью разработать новые рецептуры и торговую марку. «Это будут корма премиум-класса», — сообщила Мамаева.

Агрохолдинг «Гудвилл» в 2022 году может стать лидером по производству гречневой крупы. Хорошие показатели у компании и по производству муки — рынки сбыта стабильны. Однако «Гудвилл» не расслабляется.

На производстве овсяной крупы компании «Алтайская крупа». Анна Зайкова

Последние несколько лет агрохолдинг активно инвестировал в сферу животноводства и земледелие. Основные вложения в переработку компания планировала на следующий год.

Учитывая фактор нестабильности, планы руководство озвучивает осторожно. «Не знаешь, чего ожидать. То ли крестьянин насеет столько гречихи, что она обвалится до 10 тыс. рублей за тонну, то ли опять будет дефицит», — объясняет ситуацию исполнительный директор «Гудвилла» Геннадий Ильичев.

Если все будет в порядке, в 2024 году агрохолдинг займется модернизацией собственной мельницы, а еще начнет строительство завода по переработке сои.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова

Геннадий Ильичев,

исполнительный директор агрохолдинга «Гудвилл»:

Технологию уже проработали — экономичную и рентабельную, она существенно отличается от того, что есть.

Производство напитков

Шоковое состояние весной 2022 года пережили производители напитков. Где и как закупать импортное сырье — на тот момент это был самый больной вопрос. При том, что переходить с немецких компонентов на российские предприятия не планировали.

По словам Алены Вдовиной, представителя Барнаульского пивоваренного завода, уже к апрелю ситуация стала спокойнее — в обход западным санкциям поставщики все же нашлись.

Первый налив колы в стеклобутылку. 14 июня 2022 г. Олег Укладов

Ближе к лету открылись и новые ниши. Уход с российского рынка крупных иностранных компаний существенно облегчил жизнь региональным производителям — отношения с торговлей улучшились, продажи подросли. Особенно впечатлили результаты импортозаместительных новинок.

Так получилось, что в июле 2022 года с разницей в одну неделю два крупных предприятия Алтайского края начали выпускать колу. Сначала БПЗ, за ним — «Бочкари». Сейчас два наименования колы у БПЗ, одна из которых без сахара, занимают 18% продаж всей безалкогольной линейки, включающей больше 40 различных напитков. И спрос только растет.

Аналогичная ситуация и у «Бочкарей». Евгения Михайлова, директор департамента планирования и стратегических проектов компании, объяснила: несмотря на то, что в России уже насчитывается более 180 товарных наименований колы, бочкаревский продукт на полках не потерялся.

Кола в Бочкарях Дмитрий Лямзин

«Изменения в ритейле позволили нам расширить представленность нашей продукции и зайти дополнительно в новые сети. Раньше, например, мы не работали с „Ярче“. Сейчас же компания постепенно выходит на Урал», — отметила эксперт.

Но почивать на лаврах производителям напитков не приходится — уже в следующем году в России может быть принят новый акциз на сладкую газировку. На предприятиях не скрывают — возросшие затраты, как ни крути, отразятся на себестоимости продукции и могут негативным образом повлиять на спрос.

Мясоперерабатывающая отрасль

Судя по статистике, мясопереработка Алтайского края в целом чувствует себя неплохо. Существенную прибавку обеспечила компания «Куриное царство», развивающая производство на «Алтайском бройлере». По словам Александра Большакова, завод полностью оправился от прошлогоднего пожара и готов наращивать объемы.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова

Другие мясопереработчики осторожны в своем развитии. Директор мясокомбината «Брюкке» Максим Лымарев рассказывает: предприятие за масштабами не гонится. «Мы делаем, сколько можем. Прыгать выше головы не планируем. Концентрируемся на качестве, чтобы покупатели нас знали с лучшей стороны», — объяснил Лымарев.

Павел Бейфорт, представлявший сельскохозяйственный кооператив «Дружба», объяснил: предприятие небольшое и работает не так давно, поэтому проблемы отрасли пока в полном объеме не ощутило. Настораживает одно — в следующем году в России продлится беспошлинный ввоз импортной говядины.

Павел Бейфорт,

со-основатель кооператива «Дружба»:

Понимаем, что будет нелегко. Но нам в любом случае здесь жить, и бегать мы никуда не собираемся. Надо работать и искать варианты, как выживать.

Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова

О чем еще говорили эксперты

Алла Трубникова,

совладелец компании «АЛЬКОН»:

Предприятия пищевой перерабатывающей отрасли — давние партнеры нашей компании. Работаем с зернопереработчиками («Алейскзернопродуктом»), молочниками, производителями хлебобулочной продукции и натуральных чаев, металлообработчиками, масляной компанией «Диво Алтая». Для них мы готовы предложить все необходимое как для внутреннего, так и для внешнего контура помещений. Внутри и снаружи мы готовы исполнить любую прихоть заказчика, присущую конкретной отрасли. На сегодняшний день продолжаем активно продвигать принцип энергосбережения оконных конструкций. Принцип прост — обеспечить максимально возможный барьер между теплом и холодом, снизив тем самым затраты по потребление этого самого тепла. Партнеры, которые в свое время поверили в эффективность подобных решений, оценили результат. Экспертный совет по пищевой промышленности. 27 октября 2022 года. Анна Зайкова 3 марта 2023 года компании «АЛЬКОН» исполнится 20 лет. За эти годы мы стали одним из лидеров оконного рынка Алтайского края. Оборудование, которое у нас установлено, современное, надежное и не требует постоянного ремонта. За это время много произошло. Важным событием стало открытие собственной производственной площадки. Сегодня компания полностью готова к тому, чтобы решать более сложные и интересные задачи, как говорится, расти в высоту и ширину. Основатель компании Олег Геннадьевич Трубников заложил в стратегию готовность к любым обстоятельствам. Если завтра возникнет потребность в кратном увеличении производства, мы готовы безболезненно это сделать, не подведя при этом ни одного заказчика. Алла Трубникова. Анна Зайкова. В настоящий момент «АЛЬКОН» расширяет географию поставок, потому что нашему монтажу доверяют. Проекты реализуем в разных уголках страны, а также в Монголии и Казахстане.

Премия «Менеджер года-2022». Altapress.ru

Экспертный совет по пищевой перерабатывающей промышленности премии «Менеджер года-2022» проводят деловое издание «Свободный курс» и портал altapress.