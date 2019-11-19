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Экономика

«Золото Курьи» выплатило рабочим многомиллионные долги

Алтайское золотодобывающее предприятие «Золото Курьи» выплатило работникам более 41 млн рублей долгов по зарплате, сообщила прокуратура края.

Слитки золота.
Слитки золота.
открытые источники в интернете

Долг образовался перед 264 работниками. Руководителю компании прокурор внес представление. Задолженность погашена.

Также в ведомстве заявили, что возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

Как уже писал altapress.ru, у «Золото Курьи» — 774 исполнительных производств. Большинство связаны с вынесением судебных приказов на выплату зарплаты.

16 августа на предприятии введена первая стадия банкротства — наблюдение. Производство остановлено. На тот момент его владельцу — золоторудной компании «Омчак» — не удалось заключить сделку с фирмой «Прииск» из Кемеровской области. Руководитель последней весной 2019 года заявил, что готов был купить алтайское предприятие и восстановить его работу.

Позже владельцем проблемного производства стала компания «Алт Авто Строй» из Барнаула.

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