Проблемное «Золото Курьи» купила барнаульская дорожная фирма

«Алт Авто Строй» создано в марте 2016 года. Фирма занимается строительством автодорог, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Согласно сведения сервиса Картотека.ру, оказывала услуги по перевозке инертных материалов и предоставлению техники для «Южного ДСУ».
Владельцы «Алт Авто Строй» — Игорь Ушаков (99%) и Роман Хавин (1%). По данным Картотека.ру, в состав учредителей этой фирмы они вошли только летом 2019 года.
Роман Хавин, по данным «СПАРК-Интерфакс», также возглавляет еще три компании — «Кромус», «Эдель» и «Алтайский продукт 22». Источникам Altapress.ru Хавин известен по банковской деятельности. В частности, в 2009 году он возглавил филиал банка «Евротраст» в Барнауле (у банка была отозвана лицензия).
Ранее 100% уставного капитала золотодобывающей компании принадлежало «Золоторудной компании «Омчак», подконтрольной «Сусуманзолото». «Омчак» планировал продать предприятие компании «Прииск» из Кемеровской области, но сделка не состоялась.
В начале августа Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения в отношении «Золота Курьи» до 11 ноября. Из материалов суда следует, что предприятие брало крупные займы под 15% годовых на жестких условиях — 0,1% штрафных процентов за каждый день просрочки. Часть из них была погашена. Размер признанной «Золотом Курьи» задолженности перед заимодавцем — 19,4 млн рублей.
Позже стало известно, что долги предприятия перед сотрудниками стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту невыплаты зарплаты. По последним данным, долг перед сотрудниками «Золота Курьи» с момента возбуждения дела увеличился с 18 млн рублей до более 20 млн: часть задолженности погасили, но затем снова начался ее рост.
По данным службы судебных приставов, у «Золото Курьи» — 774 исполнительных производств. Большинство связаны с вынесением судебных приказов на выплату зарплаты.