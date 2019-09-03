Проблемное «Золото Курьи» купила барнаульская дорожная фирма

«Алт Авто Строй» создано в марте 2016 года. Фирма занимается строительством автодорог, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Согласно сведения сервиса Картотека.ру, оказывала услуги по перевозке инертных материалов и предоставлению техники для «Южного ДСУ».

Владельцы «Алт Авто Строй» — Игорь Ушаков (99%) и Роман Хавин (1%). По данным Картотека.ру, в состав учредителей этой фирмы они вошли только летом 2019 года.

Роман Хавин, по данным «СПАРК-Интерфакс», также возглавляет еще три компании — «Кромус», «Эдель» и «Алтайский продукт 22». Источникам Altapress.ru Хавин известен по банковской деятельности. В частности, в 2009 году он возглавил филиал банка «Евротраст» в Барнауле (у банка была отозвана лицензия).

Ранее 100% уставного капитала золотодобывающей компании принадлежало «Золоторудной компании «Омчак», подконтрольной «Сусуманзолото». «Омчак» планировал продать предприятие компании «Прииск» из Кемеровской области, но сделка не состоялась.

В начале августа Арбитражный суд Алтайского края ввел процедуру наблюдения в отношении «Золота Курьи» до 11 ноября. Из материалов суда следует, что предприятие брало крупные займы под 15% годовых на жестких условиях — 0,1% штрафных процентов за каждый день просрочки. Часть из них была погашена. Размер признанной «Золотом Курьи» задолженности перед заимодавцем — 19,4 млн рублей.

«Золото Курьи». altairegion22.ru

Позже стало известно, что долги предприятия перед сотрудниками стали основанием для возбуждения уголовного дела по факту невыплаты зарплаты. По последним данным, долг перед сотрудниками «Золота Курьи» с момента возбуждения дела увеличился с 18 млн рублей до более 20 млн: часть задолженности погасили, но затем снова начался ее рост.

По данным службы судебных приставов, у «Золото Курьи» — 774 исполнительных производств. Большинство связаны с вынесением судебных приказов на выплату зарплаты.