Работники «Иткульского спиртзавода» готовятся к очередным сокращениям и собираются к Путину

Как стало известно altapress.ru, руководство предприятия намеренно на 50% сократить сотрудников в спиртовом цехе и на 100% - в водочном. Также повторные увольнения произойдут в других подразделениях завода.
По сообщениям самих работников, сырья для производства спирта на «Иткуле» хватит максимум на полторы недели. Будет ли дальше функционировать завод — не известно.
Решился ли вопрос с заработной платой?
На данный момент на заводе частично погасили долги за февраль.
Руководителю предприятия прокуратура выдала представление и привлекла его к административной ответственности за невыплату заработной платы. Одной из санкций предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до трех лет.
Когда будут выплачены деньги за март, работники не знают.
Зачем люди собрались к Путину?
Как стало известно altapress.ru, 25 апреля представителю «Иткульского спиртзавода» назначена встреча в управлении Президента Владимира Путина по работе с обращениями граждан и организаций. В ходе встречи представитель планирует передать открытое письмо от работников завода и сельчанам, которое подписали на митинге 6 апреля.
Также по сети распространяется петиция в защиту предприятия, которую может подписать каждый желающий.
Почему у предприятия возникли проблемы?
Как сообщал «Интерфакс», по итогам 2018 года «Иткульский спиртзавод» впервые за последние 10 лет (более ранних данных не опубликовано) получил чистый убыток в 300,4 млн рублей. Годом раньше чистая прибыль составила 91,1 млн рублей.
Убыток в компании объясняли начислением резерва по сомнительным долгам на общую сумму более 321,9 млн рублей, в первую очередь, по задолженности московских фирм: ГК «Кристалл-Лефортово» (резерв составил 165,9 млн рублей) и «РегионБизнесКонтакт» (почти 18 млн рублей), связанных с совладельцем холдинга «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной.
Также зарезервировано 37,6 млн рублей по долгу акционера спиртзавода фирмы «ПромМаркет» (Москва) и 24,9 млн рублей по долгу дочерней фирмы «Добрые традиции» (Барнаул).