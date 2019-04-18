Работники «Иткульского спиртзавода» готовятся к очередным сокращениям и собираются к Путину

До 22 апреля на «Иткульском спиртзаводе» должны сформировать списки сотрудников, которые попадут под вторую «волну» сокращений. По информации altapress.ru, она затронет еще около 90 человек. В марте извещения сокращении уже получили 93 работника.

Как стало известно altapress.ru, руководство предприятия намеренно на 50% сократить сотрудников в спиртовом цехе и на 100% - в водочном. Также повторные увольнения произойдут в других подразделениях завода.

По сообщениям самих работников, сырья для производства спирта на «Иткуле» хватит максимум на полторы недели. Будет ли дальше функционировать завод — не известно.

Решился ли вопрос с заработной платой?

На данный момент на заводе частично погасили долги за февраль.

Руководителю предприятия прокуратура выдала представление и привлекла его к административной ответственности за невыплату заработной платы. Одной из санкций предусмотрена дисквалификация на срок от одного года до трех лет.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Когда будут выплачены деньги за март, работники не знают.

Зачем люди собрались к Путину?

Как стало известно altapress.ru, 25 апреля представителю «Иткульского спиртзавода» назначена встреча в управлении Президента Владимира Путина по работе с обращениями граждан и организаций. В ходе встречи представитель планирует передать открытое письмо от работников завода и сельчанам, которое подписали на митинге 6 апреля.

Также по сети распространяется петиция в защиту предприятия, которую может подписать каждый желающий.

Митинг в селе Соколово 6 апреля 2019 года. Константин Санталов , altapress.ru

Почему у предприятия возникли проблемы?

Как сообщал «Интерфакс», по итогам 2018 года «Иткульский спиртзавод» впервые за последние 10 лет (более ранних данных не опубликовано) получил чистый убыток в 300,4 млн рублей. Годом раньше чистая прибыль составила 91,1 млн рублей.

Убыток в компании объясняли начислением резерва по сомнительным долгам на общую сумму более 321,9 млн рублей, в первую очередь, по задолженности московских фирм: ГК «Кристалл-Лефортово» (резерв составил 165,9 млн рублей) и «РегионБизнесКонтакт» (почти 18 млн рублей), связанных с совладельцем холдинга «Кристалл-Лефортово» Павлом Сметаной.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

Также зарезервировано 37,6 млн рублей по долгу акционера спиртзавода фирмы «ПромМаркет» (Москва) и 24,9 млн рублей по долгу дочерней фирмы «Добрые традиции» (Барнаул).