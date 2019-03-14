Работники «Иткульского спиртзавода» вновь говорят о долгах по заработной плате и сокращениях

14 марта группа сотрудников «Иткульского спиртзавода» обратилась в редакцию altapress.ru. По их словам, на предприятии вновь накапливаются долги по заработной плате. Кроме того, уже на следующей неделе людям должны раздать уведомления о сокращениях, которые, как заверяют работники, произойдут во всех подразделениях.

Аванс за февраль работники «Иткульского спиртзавода» должны были получить 27 числа, остатки заработной платы за прошлый месяц — 14 марта. Однако денег люди так и не видели.

«Никто нам не объясняет, когда погасят долги. Зарплату за январь мы получили наличными, в кассе завода. Как в этот раз будет, неизвестно. У людей семьи, кредиты, ипотеки. Как в такой ситуации выживать, не понятно», — рассказывают на условиях анонимности сотрудники «Иткульского спиртзавода».

Уже к 20 марта часть из них получат уведомления о сокращении. По словам людей, водочное производство на заводе готовится к консервации. Сейчас выпуск продукции на предприятии, по словам обратившихся, практически полностью прекратился.

«Иткульский спиртзавод». Олег Богданов

Как следует из отчета о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства Алтайского края, еще в 2018 году «Иткульский спиртзавод» на 46% сократил выпуск водки и на 53% - спирта.

Почему у завода возникли проблемы?

О том, что у завода могут быть проблемы, стало известно еще в начале 2018 года. Тогда случился крах компании «Статус-групп», которая выступала партнером «Кристалл-Лефортово», одного из основных акционеров «Иткуля». Она задолжала более 6 млрд рублей.

Между тем, в 2018 году в судах рассматривали целую серию исков к «Кристалл-Лефортово» со стороны банков. Долг только перед ВТБ оценивался в 1,2 млрд рублей. По иску банка в отношении холдинга началась процедура банкротства.

«Иткульский спиртзавод» в Зональном районе Анна Зайкова

В 2019 года она затронула и «Иткульский спиртзавод». Известно, что по кредитному договору «Кристалл-Лефортово» алтайское предприятие проходило в качестве поручителя. В феврале счет завода арестовали. Сумма претензий составляет 140 млн рублей.

На прошлой неделе письмо за подписью губернатора Виктора Томенко с предложением об урегулировании ситуации направили председателю «Промсвязьбанка».