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Экономика

Ради зарплаты в 250 тысяч рублей россияне готовы «пахать на дядю круглосуточно и без отдыха»

Россияне ради большой зарплаты готовы уехать в другую страну, отказаться от отпуска и взять дополнительные обязанности, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Зарплата в конверте.
Зарплата в конверте.
pixabay.com.

Более половины опрошенных (51%) отметили, что могли бы сменить профессию ради зарплаты в 250 тысяч рублей.

«Еще 40% рассказали, что готовы к переезду в другой город или даже страну. 36% участников опроса на некоторое время откажутся от отпуска, 35% готовы на увеличение нагрузки и расширение перечня рабочих обязанностей», — говорится в исследовании.

Треть опрошенных россиян готовы получить новое образование или пройти переквалификацию.

Работать без выходных готова четверть, а 10% согласились даже отложить планирование семьи.

Только каждый десятый не готов к каким-либо действиям ради 250 тысяч рублей в месяц. Причем лишь 1% уже имеет такой доход.

В исследовании приняли участие более 5 тыс. пользователей сервиса «Работа.ру» из всех регионов России.

Ранее социологи провели схожий опрос и опубликовали итоги — россияне верят, что смогут больше зарабатывать, если будут больше работать.

Кстати, самый низкооплачиваемый работник McDonald’s при полной загрузке получает $1760 в месяц (около 130 тыс. руб. по текущему курсу).

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