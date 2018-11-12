Радикальное сокращение: искусственный интелект заменил 70% менеджеров Сбербанка

Около 70% менеджеров Сбербанка сократили после того, как кредитная организация внедрила систему искусственного интеллекта, заявил глава банка Герман Греф.

«Мы очень много и достаточно давно применяем искусственный интеллект. Что мы видим?.. Мы радикально сокращаем людей, выполняющих какие-то очень простые операции», — рассказал глава банка, пишет РБК.

Заменить людей позволяет «Интеллектуальная система управления» — основанная на самообучающемся ИИ система.

Больше всего «страдает» от внедрения искусственного интеллекта «среднее звено», сказал Греф.

«Это привело к огромному сокращению на различных уровнях, которые занимались простыми решениями. Допустим, на среднем уровне мы сократили примерно 70% менеджеров», — сообщил он.

В то же время работники, замененные интеллектуальной системой, не покинули банк, подчеркнул Греф, пишет znak.com. Они прошли переобучение и сейчас занимаются другими задачами.

В октябре В Сбербанке объявили о ротации председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет.

«Чистка»

Ранее сообщалось, что Сбербанк за первые два квартала 2018 года сократил 10,9 тыс. работников.

В I квартале численность сотрудников Сбербанка уменьшилась на 5,3 тыс. человек по сравнению с состоянием на конец 2017 года. Во II квартале — на 5,6 тыс. человек.

Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал уменьшение численности сотрудников к 2025 году на 13,8 процента. Ориентиром он назвал 280 тыс. работников против 325 тысяч в 2017 году.