Сбербанк объявил о масштабной реформе

В Сбербанке готовят ротацию председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет.

Западно-Сибирский банк Сбербанка будет расформирован. Его Тюменское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Салехардское, Ямало-Ненецкое головные отделения (ГОСБ) будут интегрированы в Уральский банк Сбербанка.

Омское ГОСБ передадут Сибирскому банку, сообщает «Интерфакс».

Возглавлявшего Сибирский банк Кирилла Бреля назначат председателем Среднерусского банка вместо назначенного исполняющим обязанности губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Председатель Западно-Сибирского банка Александр Анащенко теперь будет руководить Поволжским банком. Дмитрий Солнцев, работавший в Западно-Сибирском банке зампредседателя по корпоративному бизнесу, будет исполнять обязанности председателя Западно-Сибирского банка на время трансформации.

Эти назначения еще предстоит официального согласовать с Банком России.

Мнение Грефа

Сохранение лидерских позиций Сбербанка невозможно без структурного совершенствования банка, уверен председателя правления г-н Греф.

«Для нас это постоянный процесс, призванный оптимизировать избыточные управленческие звенья и одновременно придать бизнесу большую мобильность. При этом мы стремимся максимально использовать кадровый потенциал прежде всего самого Сбербанка, предоставляя высокоэффективным менеджерам поле для реализации и применения наработанного ими опыта. Сегодняшние изменения — еще один шаг в этом направлении», — заявил Герман Греф.

В Западно-Сибирском банке Сбербанка России сообщили, что сроки преобразований до сотрудников организации еще не доведены, пишет ura.ru. В головном офисе Сбербанка подчеркнули, что управленческая трансформация никак не отразится на клиентах кредитно-финансового учреждения.

«Чистка»

Ранее сообщалось, что Сбербанк за первые два квартала 2018 года сократил 10,9 тыс. работников.

В I квартале численность сотрудников Сбербанка уменьшилась на 5,3 тыс. человек по сравнению с состоянием на конец 2017 года. Во II квартале — на 5,6 тыс. человек.

Глава Сбербанка Герман Греф анонсировал уменьшение численности сотрудников к 2025 году на 13,8 процента. Ориентиром он назвал 280 тыс. работников против 325 тысяч в 2017 году.